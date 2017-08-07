به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، سریال «پرستاران» در ۲ فصل ۲۶ قسمتی درگروه فیلم و سریال شبکه یک تولید شد. تصویربرداری این سریال ۲۳ مرداد ۹۵ آغاز شد و اولین قسمت از فصل نخست آن از ۲۵ بهمن سال گذشته روی آنتن رفت.

۲۴ اسفند ۱۳۹۵ با پخش قسمت ۲۶، پرونده فصل اول این مجموعه بسته و فصل دوم سریال «پرستاران» هم از چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ با پخش بیست و هفتمین قسمت از شبکه یک آغاز شد.

این مجموعه تلویزیونی زندگی چند پرستار را به نمایش در آورد که در یک اورژانس فعالیت می‌کنند.

امشب آخرین قسمت این مجموعه پخش می شود و قرار است پشت صحنه این سریال فردا سه شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش شود.

مجموعه تلویزیونی «پرستاران» به تهیه کنندگی داود هاشمی و کارگردانی مشترک علیرضا افخمی، محمودرضا تخشید و شهرام شاه حسینی، محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید شده است.