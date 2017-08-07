۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

وزیر علوم در پاسخ به مهر؛

«خاکی صدیق» گزینه نهایی وزارت علوم است

وزیر علوم گفت: دکتر خاکی صدیق در حال حاضر گزینه نهایی و تایید شده برای وزارت علوم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح امروز در حاشیه افتتاح ساختمان دبیرخانه شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه معرفی دکتر خاکی صدیق را به عنوان وزیر پیشنهادی در دولت آینده تایید می کنید یا خیر، گفت: این موضوع را تایید می کنم و وی برای تصدی این وزارتخانه انتخاب شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص فعالیت خود در دولت آینده نیز افزود: من معلم دانشگاه، مدرس، محقق و پزشک هستم.

فرهادی درخصوص فعالیت های مدیریتی خود نیز در آینده تاکید کرد: تا خدا چه چیزی بخواهد.

