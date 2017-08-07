نامه دانشجویان امام صادق به آملی لاریجانی درباره شهریه دکتری

دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق (ع) نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی، ریاست هیات امنای دانشگاه امام صادق علیه السلام نوشتند که به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید، دانشگاه امام صادق علیه السلام یکی از مستعدترین ذخایر انقلاب اسلامی است که رسالت آن، «تولید و تحّول دانش و تربیت نخبگان علمی و با ایمان بر اساس معارف اسلام و تعالیم اهل بیت علیهم السلام در علوم و فنون مورد نیاز» است.

در (سند چشم انداز دانشگاه امام صادق علیه السلام) این مسئله مورد اهتمام جدی مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است؛ چنانکه ایشان در حکم خود خطاب به اعضای جدید هیات امنای دانشگاه تأکید کردند که: «در اولین فرصت با بهره گیری از میراث و تجربیات گذشته و با رعایت راهبردهای ابلاغی که به پیوست خواهد آمد، به تنظیم و تصویب اساسنامه جدیدی مبادرت ورزند تا بر آن اساس و با تلاش های جدی خود نصاب این تشکیلات علمی را به عنوان یکی از مهمترین کانون های اعتلای معارف اسلامی و تحوّل علوم انسانی در کشور ارتقاء بخشند».

در عین حال، به نظر می رسد که پس از گذشت دو سال از تصدی اعضای هیات امنا و ریاست فعلی دانشگاه امام صادق علیه السلام علی رغم تلاش‌ها و اقدامات خوبی که انجام شده است دستیابی به این اهداف عالی با موانعی جدی روبرو هستند.

این مسئله به ویژه برای دانشجویان دکتری دانشگاه که به واقع آرمان خود را در این مقطع تحصیلی محقق ساختن چنین اهدافی می دانند و خود را از جمله منتقدان دلسوز دانشگاه به شمار می آورند، غیرقابل پذیرش بوده و از همین روی، نقد منصفانه و مصلحانه سیاست ها و رویه های فعلی دانشگاه را به عنوان یک وظیفه و تکلیف برای خود می دانند.

در این ارتباط، یکی از مخربترین رویکردها و رویه هایی که تحقق آرمان ها و رسالت های دانشگاه را با اشکال جدی مواجه ساخته است، رویکردهای اقتصادی دانشگاه و اخذ شهریه از دانشجویان دوره‌های دکتری است؛ به طوری که حتی برخی از دانشجویان، علیرغم آنکه پژوهش‌های علمی قابل ملاحظه ای چه قبل از دوره دکتری و چه در طول آن نیز داشته اند، اما به دلایلی بازهم ملزم به پرداخت شهریه هستند. این موضوع «به طور قطع» قابل اثبات بوده که تفصیل و تبیین آن نیازمند مجال دیگری است.

اخد شهریه سنگین از دانشجویان دکتری فارغ از مباحث متعدد حقوقی و قانونی که توجه به آنها ضروری است به اذعان اکثر رؤسای دانشکده‌ها، اعضای هیات علمی، اساتید و کارشناسان دانشگاه به مصلحت دانشگاه نبوده و بدون شک، استمرار این تفکر مدیریتی لطمات جبران ناپذیری را بر جایگاه، اعتبار و خروجی های دانشگاه وارد خواهد ساخت.

چنانکه مع الأسف اخذ شهریه از دانشجویان دکتری در حال حاضر به اصلی ترین دغدغه دانشجویان دکتری تبدیل شده و به جای آنکه همت دانشجویان معطوف به تولید علم دینی و حرکت در راستای رسالت های دانشگاه باشد، ذهن و فکر دانشجویان برای رهایی از این مسئله متوجه کسب درآمد و اشتغالات مالی شده است.

این مسئله با راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری نظیر «گسترش کمی تحصیلات در مقاطع دکتری و فوق دکتری» نیز در تنافی است. اکنون پس از گذشت دو سال تجربه مدیریتی مدیران فعلی دانشگاه، نیاز به نقش نظارتی و هدایت کننده هیات امنا بیش از پیش وجود دارد و دانشجویان دکتری دانشگاه رسیدگی به این موضوع را ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می آورند. بدیهی است دانشجویان دکتری آماده ارائه هر گونه توضیح و مؤیدی در این رابطه هستند.