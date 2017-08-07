موگرینی در خصوص چرایی همراهی اروپا با آمریکا پاسخی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، درباره همسویی تروئیکای اروپایی با آمریکا پس از آزمایش موشک ماهواره بر کشورمان گفت: این از مسائلی بود که به خانم موگرینی تذکر دادم که موشک ماهواره بر سیمرغ اصلاً برای انتقال ماهواره طراحی شده است و کلاهک هسته ای و غیر هسته ای ندارد.

وی افزود: به خانم موگرینی گفتم چه معنی دارد که سه کشور اروپایی در صدور بیانیه علیه کشورمان همراهی کنند و پرتاب این موشک ماهواره بر را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بدانند؟ و خانم موگرینی جوابی برای این موضوع نداشت زیرا این موضوع بسیار صریح است و این موشک برای کلاهک ساخته نشده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: متأسفانه فشارهای آمریکا کارساز می شود و کشورها این واقعیات را نادیده می گیرند اما اینها باید از جانب ما تذکر داده شود تا بدانند آنچه که ما انجام می دهیم دقیقاً منطبق با برجام است و دیگران هستند که در این زمینه تخلف می کنند.

خرازی همچنین درباره برخی زمزمه ها مبنی بر خواست آمریکایی ها برای بازرسی از مراکز نظامی کشورمان تاکید کرد : مسائل نظامی در هر کشوری محرمانه است و به این سادگی نمی شود به عرصه ای ورود کرد که ضامن امنیت کشورهاست.

وزیر امور خارجه اسبق کشورمان تاکید کرد: امنیت کنونی کشورمان را ناشی از تلاش جوانان و دانشگاهیان در حوزه های نظامی و رشادت رزمندگانی است که توانسته اند ثبات و امنیت در ایران برقرار کنند.

وی همچنین درباره دیگر مباحث مطرح در رایزنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست اخیر گفت : در این نشست نگرانی هایی که داریم مطرح شد بویژه آنچه در منطقه غرب آسیا روی داد که بخشی از آن ناشی از اشتباهات اروپایی ها بود.

خرازی افزود: از موضوعات مطرح در این نشست این بود که چگونه می توانند با کمک به برقراری صلح و امنیت در منطقه، امدادرسانی به آوارگان و کمک به بازسازی منطقه اشتباهاتشان را جبران کنند.

وی گفت: در این نشست همچنین درباره روابط کشورمان به اتحادیه اروپا گفتگو کردیم و بر این موضوع تاکید شد که باید تلاش کرد اعتماد بیشتری میان ایران و این اتحادیه برقرار شود تا برای حل مسائل و همکاری بیشتر میان دو طرف راهگشا باشد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: همچنین درباره برنامه های اتحادیه اروپا برای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا گفتگو کردیم اعم از فشارهای آمریکا علیه کشورمان و زورگویی این کشور به خود اروپایی ها و اینکه چگونه می خواهند از استقلال و منافع خود دفاع کنند.

خرازی دیدگاه های خانم موگرینی را درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا بسیار مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد که در دوره مسئولیت او شاهد رشد بیشتر دو طرف و حل مسائل بویژه در حوزه بانکی و مالی باشیم.

وی همچنین درباره گفتگوهایش با موگرینی درباره نقض برجام از جانب آمریکایی ها اظهار داشت: به او گفتم در حالی که شما در بیانیه تان اجرای کامل برجام را از اعضای ۱+۵ خواستید آقای ترامپ در دیدار با رهبران گروه جی ۲۰ در اروپا از آنان خواست با ایران همکاری تجاری نکنند و این نقض صریح برجام است.

خرازی تصریح کرد: این اقدام رئیس جمهور آمریکا نه فقط نقض روح برجام که نقض متن برجام است زیرا همه اینها متعهدند که نهایت حسن نیتشان را در اجرای برجام و توسعه روابط اقتصادی ایران نشان دهند و این موضع آمریکا متن برجام را نقض می کند.

وی گفت: این نشان می دهد که مسئولیت اتحادیه اروپا در حمایت از برجام بسیار مهم است و اینکه چگونه می خواهند در آینده از برجام در برابر فشارهای آمریکا محافظت کنند.

خرازی افزود: البته اروپایی ها خودشان هم با آمریکا و شخص آقای ترامپ نه فقط در برجام که در سایر مسائل بویژه در موضوع کنوانسیون آب و هوای پاریس مشکل دارند معاهده ای که رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش خروج از آن را امضا کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: همکاری ایران و اتحادیه اروپا در سطوح مختلف بتواند به درک بهتر مسائل بویژه مسائل منطقه کمک کند.