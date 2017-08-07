  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

خرازی:

موگرینی در خصوص چرایی همراهی اروپا با آمریکا پاسخی نداشت

موگرینی در خصوص چرایی همراهی اروپا با آمریکا پاسخی نداشت

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: موگرینی در قبال همسویی تروئیکای اروپایی با آمریکا در صدور بیانیه علیه کشورمان درخصوص حرکت علمی ایران در پرتاب ماهواره بر، هیچ پاسخی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، درباره همسویی تروئیکای اروپایی با آمریکا پس از آزمایش موشک ماهواره بر کشورمان گفت: این از مسائلی بود که به خانم موگرینی تذکر دادم که موشک ماهواره بر سیمرغ اصلاً برای انتقال ماهواره طراحی شده است و کلاهک هسته ای و غیر هسته ای ندارد.

وی افزود: به خانم موگرینی گفتم چه معنی دارد که سه کشور اروپایی در صدور بیانیه علیه کشورمان همراهی کنند و پرتاب این موشک ماهواره بر را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بدانند؟ و خانم موگرینی جوابی برای این موضوع نداشت زیرا این موضوع بسیار صریح است و این موشک برای کلاهک ساخته نشده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: متأسفانه فشارهای آمریکا کارساز می شود و کشورها این واقعیات را نادیده می گیرند اما اینها باید از جانب ما تذکر داده شود تا بدانند آنچه که ما انجام می دهیم دقیقاً منطبق با برجام است و دیگران هستند که در این زمینه تخلف می کنند.

خرازی همچنین درباره برخی زمزمه ها مبنی بر خواست آمریکایی ها برای بازرسی از مراکز نظامی کشورمان تاکید کرد : مسائل نظامی در هر کشوری محرمانه است و به این سادگی نمی شود به عرصه ای ورود کرد که ضامن امنیت کشورهاست.

وزیر امور خارجه اسبق کشورمان تاکید کرد: امنیت کنونی کشورمان را ناشی از تلاش جوانان و دانشگاهیان در حوزه های نظامی و رشادت رزمندگانی است که توانسته اند ثبات و امنیت در ایران برقرار کنند.

وی همچنین درباره دیگر مباحث مطرح در رایزنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست اخیر گفت : در این نشست نگرانی هایی که داریم مطرح شد بویژه آنچه در منطقه غرب آسیا روی داد که بخشی از آن ناشی از اشتباهات اروپایی ها بود.

خرازی افزود: از موضوعات مطرح در این نشست این بود که چگونه می توانند با کمک به برقراری صلح و امنیت در منطقه، امدادرسانی به آوارگان و کمک به بازسازی منطقه اشتباهاتشان را جبران کنند.

وی گفت: در این نشست همچنین درباره روابط کشورمان به اتحادیه اروپا گفتگو کردیم و بر این موضوع تاکید شد که باید تلاش کرد اعتماد بیشتری میان ایران و این اتحادیه برقرار شود تا برای حل مسائل و همکاری بیشتر میان دو طرف راهگشا باشد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: همچنین درباره برنامه های اتحادیه اروپا برای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا گفتگو کردیم اعم از فشارهای آمریکا علیه کشورمان و زورگویی این کشور به خود اروپایی ها و اینکه چگونه می خواهند از استقلال و منافع خود دفاع کنند.

خرازی دیدگاه های خانم موگرینی را درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا بسیار مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد که در دوره مسئولیت او شاهد رشد بیشتر دو طرف و حل مسائل بویژه در حوزه بانکی و مالی باشیم.

وی همچنین درباره گفتگوهایش با موگرینی درباره نقض برجام از جانب آمریکایی ها اظهار داشت: به او گفتم در حالی که شما در بیانیه تان اجرای کامل برجام را از اعضای ۱+۵ خواستید آقای ترامپ در دیدار با رهبران گروه جی ۲۰ در اروپا از آنان خواست با ایران همکاری تجاری نکنند و این نقض صریح برجام است.

خرازی تصریح کرد: این اقدام رئیس جمهور آمریکا نه فقط نقض روح برجام که نقض متن برجام است زیرا همه اینها متعهدند که نهایت حسن نیتشان را در اجرای برجام و توسعه روابط اقتصادی ایران نشان دهند و این موضع آمریکا متن برجام را نقض می کند.

وی گفت: این نشان می دهد که مسئولیت اتحادیه اروپا در حمایت از برجام بسیار مهم است و اینکه چگونه می خواهند در آینده از برجام در برابر فشارهای آمریکا محافظت کنند.

خرازی افزود: البته اروپایی ها خودشان هم با آمریکا و شخص آقای ترامپ نه فقط در برجام که در سایر مسائل بویژه در موضوع کنوانسیون آب و هوای پاریس مشکل دارند معاهده ای که رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش خروج از آن را امضا کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: همکاری ایران و اتحادیه اروپا در سطوح مختلف بتواند به درک بهتر مسائل بویژه مسائل منطقه کمک کند.

کد مطلب 4052325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها