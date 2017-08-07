غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز دوشنبه ۱۶ مردادماه شورای صنفی نمایش قرار بر این شد فیلم سینمایی «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی از این هفته چهارشنبه ۱۸ مردادماه به جای فیلم «رگ خواب» به کارگردانی حمید نعمت الله در گروه استقلال اکران شود.

وی افزود: همچنین فیلم «سارا و آیدا» به کارگردانی مازیار میری از این هفته چهارشنبه به جای «زیر سقف دودی» پوران درخشنده در گروه سینمایی آزادی اکران می شود. فیلم سینمایی «زادبوم» ابوالحسن داوودی نیز این چهارشنبه در گروه زندگی به جای فیلم «اکسیدان» حامد محمدی اکران می شود. زیر گروه این ۳ فیلم تا ۱۰ هفته فرصت نمایش دارند.

فرجی در پایان صحبت هایش متذکر شد: علی رغم همکاری شورای صنفی نمایش با سینما فرهنگ در چرخه نمایش فیلم، به دلیل اجرا نشدن مصوبه این شورا براساس نامه‌ای که شورای صنفی نمایش در تاریخ ۱۲ تیرماه برای اکران نکردن فیلم های «هنر و تجربه» به سینما فرهنگ ارایه کرده بود تا اطلاع ثانوی حواله نمایش به این سینما تعلق نمی گیرد.