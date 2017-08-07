طرح دغدغه های ۱۰ بسیج دانشجویی کشور خطاب به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی ۱۰ دانشگاه کشور در نامه به رئیس جمهور اعلام کردند: نظر به تنفیذ حکم ریاست جمهوری شما توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و پس از طی مراسم تحلیف و شروع به کار رسمی دولت دوازهم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ماحصل خون های پاک ریخته شده شهدای عظیم الشان از صدر اسلام تاکنون بوده است توجه شما را به مسائل و دغدغه‌هایی جلب می‌کنیم.

در متن این نامه آمده است: تبعیت از ولایت مطلقه فقیه آنچنان مورد توجه است که بنیانگزار عظیم الشان جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه را ضامن مصونیت کشور از آسیب و گزندهای دشمنان قسم خورده که در راس آن آمریکا خبیث و انگلیس ملعون قرار دارد، دانسته‌اند.

دانشجویان بسیجی اعلام کردند: اکنون که در مهمترین برهه یعنی انتخاب و معرفی وزرا پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دارید با توجه به تجربه عملکرد برخی از وزرای سابق در آن دولت که متاسفانه به جهت کهولت سن و مشغله های دوران بازنشستگی‌شان نتوانستند آنچنان که باید و شاید در رفع مشکلات اساسی کشور گام بردارند، صمیمانه توصیه میکنیم در دولت جدید از وزرایی که حداقل متخلق به اخلاق اسلامی و آگاه به رعایت حداقل آداب در کردار ، بابرنامه، انقلابی در عملکرد و اشخاصی که درک صحیحی از مشکلات مردم دارند استفاده فرمایید.

در ادامه این نامه آمده است: پرهیز از توجه به سهم خواهی‌های جریانات سیاسی و حفظ حدود و خطوط قرمز انقلاب همچون فتنه‌گران و حامیان آن اوباش در چیدمان هیات دولت آتی می‌تواند متضمن حفظ حقوق از دست رفته خیل عظیمی از مردم در آن سال‌ها و حفظ آسایش وآرامش آتی در امور اجرایی کشور باشد. قطعا اعضای کابینه دولت جمهوری اسلامی نباید از کسانی باشند که در فتنه مقابل انقلاب و نظام صف آرایی کردند و میدان داری می‌کردند و به تعبیر مقام معظم رهبری هشت ماه کشور را به لبه پرتگاه بردند.

بسیج دانشجویی ۱۰ دانشگاه کشور در نامه به روحانی اعلام کردند: مستحضرید که اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در قالب اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عنوان تکلیفی بر دوش شما به عنوان مجری قانون اساسی کشور قرار داده شده است. اقدامات عملیاتی و به دور از شعارزدگی در حوزه اقتصاد مقاومتی کلید و راه حل برون رفت از معضلات اقتصادی که گاها تبعات اجتماعی خطرناک تری را نیز بدنبال خود دارد از جمله دغدغه‌ها و مطالبات جدی مردم است.

در این نامه عنوان شد: نظام سلطه به معنای واقعی کلمه و مکررا عداوت و بدعهدی خود را با ملت شریف ایران اسلامی نشان داده است. تجربه مذاکره با گروه ۱+۵ که حاصلش دستیابی به سندی موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک بود به دفعات توسط دولت سابق و فعلی ایالت متحده آمریکا بنا به تعبیر حضرتعالی در جلسه هیات دولت نقض فاحش شده است.

در این نامه خطاب به روحانی عنوان شده است: امید است برابر آیه شریفه یکصد و هجدهم سوره مبارکه آل عمران و نص صریح اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام اقدامات متقابل و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر با توجه به دلایل عقلی و نقلی مبادرت فرمایید، در پایان همچون همیشه آمادگی کامل خود را برای مساعدت در راستای حل مشکلات کشور به حضورتان اعلام می‌داریم.

بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برادران

بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین ع

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

بسیج دانشجویی دانشگاه مالک اشتر

بسیج دانشجویی دانشکده فنی نقشه برداری وزارت دفاع

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بسیج دانشجویی دانشگاه صدرا

بسیج دانشجویی دانشگاه انقلاب اسلامی

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید شمسی پور