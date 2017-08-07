اکران فیلم سینمایی «رفتن» توسط انجمن بین المللی فیلم «موو» بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد اکران فیلم «رفتن» هفته گذشته توسط پخش کننده بین المللی فیلم یعنی شرکت فرانسوی «دریم لب» به مدیریت نسرین میرشب با انجمن توزیع فیلم «موو» (moov) بلژیک به امضا رسید و مواد تبلیغاتی و نسخه دی سی پی فیلم پس از عقد قرارداد برای شروع تبلیغات در اختیار شرکت بلژیکی قرار گرفته است.

طی یک سال گذشته فیلم «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی موفق به دریافت چند جایزه بزرگ جهانی از جمله جایزه ویژه کارگردانی جشنواره بوسان، بهترین بازیگر زن برای فرشته حسینی از فستیوال بین المللی فیلم مراکش و جایزه بهترین فیلم از فستیوال بین المللی تریپولی شده است.

«رفتن» که در ماه گذشته در فستیوال بین المللی فیلم مونیخ آلمان حضور داشت مورد تحسین منتقدان آلمانی قرار گرفت.

شرکت فرانسوی «دریم لب» به مدیریت نسرین میرشب امتیاز پخش بین الملی فیلم سینمایی «رفتن» به تهیه کننده گی جمشید محمودی را بر عهده دارد.

«رفتن» قصه فرشته و نبی، قصه عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شود؛ قصه عشقی که از همه چیز غیر از معشوق رنج می بیند. «رفتن» قصه درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت؛ فیلم «رفتن» محصول مشترک ایران و افغانستان است.

بازیگران فیلم رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی، افشین اخلاقی، بشیر احمد و شمس لنگرودی هستند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به نویسنده: جمشید محمودی بر اساس طرحی از نوید محمودی، مدیر فیلمبرداری: کوهیار کلاری، دستیار اول فیلمبردار: مهران ممدوح، دستیار فیلمبردار: محمد آقا حسینی و محمد بختیاری، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: امیر علیازی، گروه کارگردانی: امید علیزاده و کیمیا محمودیان و سجاد دین پرست، مشاور تهیه کننده و تولید: ارشاد محمودی، منشی صحنه: فائزه گرکانی، عکاس: فتاح ذی نوری، طراح پوستر: علیرضا قادری اقدم، مشاور رسانه ای: پریسا قهرمانی، مترجم: محمد حسن شرف الدین، موسیقی: سهند مهدیزاده، دستیار: صنم امامی، ویالن سل: آتوسا شجاعی، ویالن آلتو: میلاد شکری و پرویز آشتیانی، گیتار: محمد شیرازی، هارپ: نازنین بیاتی، لیر: عباد ناصری، پرکاشن: علی خباز، میکس و مستر: آرشام، صدا بردار: صنم امامی (استدیو دراما)، تدوین: جمشید محمودی، دستیار تدوین: شفق ابوسبا، مدیر صدابرداری: محمد رضا حبیبی، دستیار صدا: علیرضا پاک نهاد، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، طراح صحنه و لباس: امیر حسین بابائیان، گروه صحنه: احمد بابائیان، هوراد بابائیان، امیر علی پاکزاد، فاطمه زهرا تقوی، طراح گریم: علیرضا باقربیگی، مجری گریم: سحر موسوی، حمیدرضا باقربیگی، جلوه های ویژه بصری: مجید یوسف زاده، علیرضا قادری اقدم، مدیر تولید: علیرضا باقر بیگی، مجری طرح: آسمان پرواز فیلم، مدیر مالی: شیوا قنبری و شیما قنبری، امور فنی پس تولید: لابراتوار دیجیتال تابان، مدیر فنی: امیر حسین حیدری، تصحیح رنگ: اوژن سید اشرفی، دی سی پی و مسترینگ: آرمان جامع، تجهیزات فیلمبرداری: رضا طهمورث و مجتبی طهمورث، مدیر تدارکات: هادی حیدری، دستیار تدارکات: حسین پاینده، پذیرایی: میلاد حسینی، مسئول هنرور: بیتا قاسمی و زهرا رحیمی اشاره کرد.