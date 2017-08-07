شرکت های ایرانی آماده صدور خدمات فنی و مهندسی به بولیوی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار "هکتور انریکه آرسه زاکونتا" وزیر دادگستری بولیوی، گفت که دو کشور در مسایل مختلف دوجانبه و بین‌المللی با هم اشتراک نظر دارند.

رییس‌ جمهور، بولیوی را کشوری انقلابی در منطقه آمریکای لاتین دانست و با اشاره به ضرورت توقف مداخله قدرت‌های خارجی در امور دیگر کشورها، افزود: کشورهای مستقل باید متحد و کنار یکدیگر باشند و حضور بیش از یکصد هیأت خارجی از کشورهای دوست در مراسم تحلیف رییس جمهور ایران ثابت کرد که کشورهای مستقل و انقلابی منزوی نیستند.

رییس‌ جمهور اظهار امیدواری کرد با افزایش روزافزون وحدت و انسجام میان کشورهای مستقل مانند ایران و بولیوی شاهد ارتقاء سطح همکاری‌ها و رایزنی‌ها در مسایل مختلف بین‌المللی میان دو کشور باشیم.

روحانی با اشاره به وجود منابع فراوان گازی در ایران و بولیوی و میزبانی بولیوی از اجلاس سران اوپک گازی، خاطر نشان کرد: این اجلاس می‌تواند عامل وحدت تولیدکنندگان و تعیین قیمت متعادل در بازار باشد.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه ایران و بولیوی می‌توانند در زمینه‌های مختلف مرتبط با گاز از جمله در اکتشاف میادین گازی و صنایع وابسته به آن همکاری‌های خوبی را ساماندهی کنند، گفت:‌ متخصصان ایرانی تجارب ارزنده‌ای را در زمینه اکتشاف میادین گازی، استخراج، ایجاد پالایشگاه و خطوط انتقال گازی دارند که در این راستا جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال تجربیات خود به بولیوی است.

روحانی همچنین بر آمادگی شرکت‌ها و متخصصان کشورمان برای همکاری، مشارکت و انتقال خدمات فنی و مهندسی در زمینه احداث جاده، سد، نیروگاه و ساخت مسکن تأکید کرد و گفت: توسعه روزافزون کشورهای آمریکای لاتین و ارتقاء سطح رفاه مردم این مناطق برای ما حائز اهمیت است.

رییس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای هدایت و آماده‌سازی جوانان کشورهای مستقل در مسیر آرمان‌های ملت‌ها، اظهارداشت: همانگونه که هنر و علم، مرزی ندارند، اندیشه و فرهنگ هم بدون مرز هستند و از این‌رو ایران و بولیوی می‌توانند در زمینه‌های گوناگون روابط و همکاری‌های بسیار خوبی با هم داشته باشند.

هکتور انریکه آرسه زاکونتا وزیر دادگستری بولیوی نیز در این دیدار با تقدیم دعوت‌نامه رسمی رییس جمهور بولیوی از حجت الاسلام روحانی برای شرکت در اجلاس سران اوپک گازی در این کشور، گفت: روابط ایران و بولیوی در طول سال‌های گذشته خوب و دوستانه بوده است.

وزیر دادگستری بولیوی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در میان کشورهای صادرکننده گاز، گفت: جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیادی در بخش‌های مختلف دارد و ما همواره ایران را به لحاظ استقلال و اتکاء به خود، تحسین کرده‌ایم.

آرسه زاکونتا با بیان اینکه اشتراکات فراوان فرهنگی دو ملت را در کنار هم قرار داده، افزود: بخشی از پیشرفت‌های بوجود آمده در بولیوی مرهون حمایت‌ها و کمک‌های ایران است و ما خواستار توسعه همکاری‌ها، دوستی‌ها و روابط صمیمانه در بخش‌های مختلف هستیم.