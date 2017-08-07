۵۰۰۰ برنامه ملی و مذهبی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی ظهر دوشنبه در نشست با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار برنامه ملی و مذهبی در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این برنامه ها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شرکت داشته اند.

وی عنوان کرد: این برنامه ها با حضور ۹۰۰ سخنران کشوری و استانی برگزار شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری هر ساله به دنبال بالا بردن کیفیت برنامه های ملی و مذهبی است.

وی اظهار داشت: افزایش مشارکت مردم در برنامه های ملی و مذهبی از مهمترین اهداف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری است.