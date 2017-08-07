اصحاب رسانه پیش قراولان بازدارندگی و اقتدار ایرانی اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت روابط عمومیو تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در ابتدای این بیانیه آمده است: نقش آفرینیهای خبرنگاران در نمایانسازی موفقیتها وشاخصههای برجسته ملت ایران در طی چهار دهه گذشته از جایگاه ویژه ای برخورداربوده وبازخوانی ابعاد و زوایای آگاهی بخشی خبرنگاران درجامعه، الهام بخش و آموزنده است.
این بیانیه میافزاید: اتحاد وهمدلی وآگاهی وبصیرت امروز ملت ایران اسلامی که جهانیان را به حیرت و تحسین واداشته است بخش اعظم خود را مدیون همت، تلاش وسخت کوشی صادقانه و متعهدانه اصحاب رسانه است که با ترسیم به موقع واقعیات وحقایق پیرامونی رخدادها وحوادث جاری در سطح داخلی وخارجی، آنان را به تفکر وتحلیل درست وموثرتحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامیوپدیدههای امنیتی درجوامع رهنمون ساخته است.
در ادامه این بیانیه، رویکردمقتدرانه ومتعهدانه جامعه رسانه ای ایران اسلامی نسبت به پدیدهها و رخدادهای مختلف در عرصههای جهانی را عامل عصبانیت امپراتوری رسانههای سلطه وغوغاسالاری ابرسرمایه داری غرب قلمداد وتصریح شده است: نمایش تصویرعظمت، پیشرفت وبالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز برغم توطئهها و فتنه آفرینیهای پیدا وپنهان استکبار جهانی و آشکارسازی وپرده برداشتن از ترفندها ودسیسههای شیطانی آمریکا ومتحدان غربی وعربی آن علیه امت اسلامی به ویژه در صحنه تحولات منطقهای و جنگهای نیابتی وتروریسم تکفیری در غرب آسیا، سند سربلندی و رسالت شناسی اصحاب رسانه در کشور عزیزمان بشمار میآید.
این بیانیه، وحدت ویکپارچگی ملی، قدرت بازدارندگی، اقتدار دفاعی وعزم واراده پولادین ملت شجاع و با بصیرت ایران اسلامی در عرصههای دشمن شناسی ودشمن ستیزی را وامدار عوامل مختلف ازجمله نقش پذیریها ومجاهدتهای خبرنگاران و جامعه رسانهای کشور توصیف و آورده است: اهتمام قابل تحسین اصحاب رسانه در یادآوری و زنده نگه داشتن درسها وعبرتهای دوران دفاع مقدس و روحیه جهاد، ایثار، مقاومت و سلحشوری درجامعه و برقراری پیوند و احساس تعلق بین نسلهای امروز با دیروز میهن اسلامی در برابر دشمنیهای بیشمار وگوناگون ضدبشری جبهه خبیث استکبارجهانی و صهیونیسم بین المللی در عرصههای دفاع از انقلاب و آرمانهای بلند شهیدان بزرگترین نقش و تاثیر را در مسیر پیش روندگی انقلاب اسلامی وپویایی وبالندگی امت اسلامی با تکیه بر وصایای حکیمانه حضرت امام خمینی(رحمه الله تعالی علیه) و راهبردها ورهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) غیرقابل انکار است.
بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس درپایان بیانیه خود با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدصارمی خبرنگار متعهد، تلاشگر وانقلابی خبرگزاری جمهوری اسلامی وگرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای عرصه خبر و رسانه و تبریک روزخبرنگار به جامعه رسانهای و آحاد خبرنگاران فهیم، آگاهی بخش وبصیرت آفرین کشور و قدردانی از تلاشهای مستمر آنها در حفظ ونشر فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس در میهن اسلامی و بلکه فراتر از آن تأکید کرده است: در شرایط خطیر وبسیار حساس امروز که جبهه متحد دشمنان انقلاب اسلامی وملت ایران با تحمل شکستهای زنجیرهای وخفت بار در جبهههای گوناگون مقاومت اسلامی منطقه، رویاهای آشفته خود را بر باد رفته یافته و زخمخوردهتر از گذشته، درصدد انتقام از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایرانیان غیور و انقلابی میباشد و ترفندهای نوین و پیچیدهای را برای ایجاد شکاف و تفرقه و تضیف پایههای وحدت و اقتدارملی ایران اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است، بنابراین از اصحاب رسانه انتظار میرود با هوشمندی، همت جهادی ودشمن ستیزانه، پیشتازی خود را آشکارتر نموده و با خنثی سازی صورت و سیرت طرحها وتوطئههای خبیث وشیطانی آنان و بیان وانعکاس این واقعیت که هزینه تسلیم شدن برابر دشمن نسبت به ایستادگی در مقابل آن بیشتر است، جریانسازی رسانهای ضد سلطه وجاهلیت مدرن را در جامعه تعمیق بخشند.
