به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفاع پرس، سردار «امیرعلی حاجی زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست غربی‌ها برای بازرسی از مراکز نظامی کشور گفت: پاسخ واضح است، ما چنین اجازه‌ای به آن‌ها نخواهیم داد.

وی افزود: سپاه به عنوان قدرت برتر نظامی منطقه از دولت حمایت می‌کند که ان‌شاالله بتواند در برابر زیاده خواهی دشمنان به‌ویژه آمریکا بایستد. ما باید این‌ها (دشمنان) را به عقب برانیم، آن‌ها از ابتدای انقلاب با نظام ما مخالف بودند و کاملا طبیعی است که به‌ صورت رو در رو نه تنها برابر ایران بلکه در برابر تمام ملت‌هایی که در برابرشان ایستادگی کنند، شکست می‌خورند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: آن‌ها با ترفندهایی مثل تحریم و فشار و عملیات روانی به دنبال خلع سلاح ما هستند و قصد اعمال نسخه لیبی برای کشور ما را دارند اما همچنین اجازه‌ای به آن‌ها نخواهیم داد.

سردار حاجی‌ زاده ادامه داد: ما گوشه کوچکی از توانمندی موشکی را آشکار کردیم و هم صهیونیست‌ها و هم رژیم‌های مرتجع منطقه فهمیدند که ما خطوط قرمزی داریم و برای حفظ انقلاب ایستادگی خواهیم کرد و کوتاه نخواهیم آمد.