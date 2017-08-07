به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی در برنامه «بهارستان» با موضوع «ویژگی‌های کابینه دوازدهم» گفت: دولت دوازدهم، دولت پختگی برای روحانی تلقی می‌شود. در دور اول ریاست‌جمهوری، شاید به دلیل شرایط موجود و عدم اشراف کافی به حوزه‌های مختلف کشور، انتظار بود که در انتخاب وزرای کابینه خطاهایی وجود داشته باشد، اما این دوره یقینا دوران پختگی است.

تجری افزود: دولت مستقر است و اطلاعات کافی در حوزه‌های مختلف و در زمینه چالش‌ها، قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها و کاستی‌ها در اختیار دارد. همه این موارد سبب می‌شود که رئیس‌جمهور با آگاهی نسبت به انتخاب وزرا اقدام کند و از آنجایی که شخصیت خود وزرا نیز در پیشبرد برنامه‌های وزراتخانه‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد، لذا کارآمدی، تعامل خوب، اشراف به حوزه کاری و روحیه خدمتی و انگیزه و نشاط از ویژگی‌هایی است که یک وزیر باید برای توفیق در حوزه عملکردی خود داشته باشد.

نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب درباره حوزه‌هایی که نیاز به تغییرات در آنها در کابینه دوزادهم احساس می‌شود نیز گفت: معتقدم در وزراتخانه‌هایی مانند رفاه، آموزش و پرورش، علوم و راه و شهرسازی، تغییرات باید حتما صورت گیرد.

وی درباره نحوه تعامل دولت و مجلس در بررسی وزرای پیشنهادی ادامه داد: نمایندگان فارغ از هر گرایش سیاسی، دنبال ایجاد جهش در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و اشتغال و رونق و پیشرفت کشور هستند تا کشور در عرصه‌های مختلف بتواند به خودباوری، خوداتکایی و خودکفایی برسد. نمایندگان براین مساله اجماع دارند که وزرای پیشنهادی باید به حوزه‌های خود اِشراف کافی داشته و انگیزه و چالاکی لازم برای پیگیری امور را دارا باشند. باید بتوانند با برنامه‌هایی که قابلیت اجرا داشته باشند در زمینه وظایف محوله توفیق داشته باشند. مجلس بیشتر به کارآمدی وزرا توجه دارد تا گرایش‌های سیاسی.

تجری درباره موضوع سهم‌خواهی برخی گروه‌ها نیز بیان کرد: مردم ما متوجه شده‌اند که رئیس‌جمهور متعلق به یک حزب و جریان خاص سیاسی نیست. رئیس‌جمهور حقوقدان است و با توجه به اینکه چهارساله پیش‌رو، زمان توفیق و به ثمر نشستن برنامه‌های ایشان است، لذا برای اعتبار خودشان و پاسخگویی به عموم مردم، باید فراجناحی و فراجریانی کابینه خود را تنظیم کند.