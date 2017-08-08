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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

گنج‌های مصر باستان به بلاروس می‌آیند

گنج‌های مصر باستان به بلاروس می‌آیند

بازدید کنندگان از نمایشگاه «گنج‌های مصر باستان» می‌توانند از ماسک قرار داده شده بر روی جسد توت انخ آمون (از فراعنه مصر) دیدن کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موزه ملی هنر بلاروس، این نمایشگاه که در چهار سالن این موزه به نمایش درخواهد آمد، مردم را با تاریخ تمدن غنی و پر از معما و افسانه آشنا می‌کند.

در میان بیش از ۳۰۰ اثر در این موزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ماسک قرار داده شده بر روی جسد توت انخ آمون (از فراعنه مصر)، ابوالهول پر رمز و راز، مجسمه خدای «کو» (به عنوان خدای جنگ)، مومیایی ها، زیورآلات، تابوت‌ها، طلسم‌ها و پاپیروس‌هایی که بر اساس تکنولوژی آن زمان ساخته شده‌اند و بسیاری آثار دیگر.

این نمایشگاه به شش قسمت موضوعی تقسیم شده است و بازدیدکنندگان می‌توانند در این نمایشگاه به مطالبی درباره زندگی روزمره مصرهای باستان، کشاورزی، تجهیزات نظامی، کشتی سازی، سلسله های فرمانروایی آن زمان و همچنین کشف رازهای دنیای پس از مرگ توسط مردم آن دوران دست یابند.

قرار است این نمایشگاه از ۹ سپتامبر لغایت ۱۰ دسامبر برگزار شود.

کد مطلب 4052689

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