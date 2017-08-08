به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موزه ملی هنر بلاروس، این نمایشگاه که در چهار سالن این موزه به نمایش درخواهد آمد، مردم را با تاریخ تمدن غنی و پر از معما و افسانه آشنا میکند.
در میان بیش از ۳۰۰ اثر در این موزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ماسک قرار داده شده بر روی جسد توت انخ آمون (از فراعنه مصر)، ابوالهول پر رمز و راز، مجسمه خدای «کو» (به عنوان خدای جنگ)، مومیایی ها، زیورآلات، تابوتها، طلسمها و پاپیروسهایی که بر اساس تکنولوژی آن زمان ساخته شدهاند و بسیاری آثار دیگر.
این نمایشگاه به شش قسمت موضوعی تقسیم شده است و بازدیدکنندگان میتوانند در این نمایشگاه به مطالبی درباره زندگی روزمره مصرهای باستان، کشاورزی، تجهیزات نظامی، کشتی سازی، سلسله های فرمانروایی آن زمان و همچنین کشف رازهای دنیای پس از مرگ توسط مردم آن دوران دست یابند.
قرار است این نمایشگاه از ۹ سپتامبر لغایت ۱۰ دسامبر برگزار شود.
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