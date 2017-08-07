۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

سفیر سوریه در روسیه:

موعد برگزاری نشست آستانه ۶ در تهران مشخص خواهد شد

سفیر سوریه در روسیه اعلام کرد که موعد برگزاری نشست آستانه ۶ در نشست کارشناسان ضامن مناطق کاهش تنش که در تهران برگزار خواهد شد، مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه اعلام کرد: تاریخ برگزاری دور بعدی مذاکرات آستانه درباره سوریه در نشست کشورهای ضامن مناطق کاهش تنش سوریه در تهران برگزار می شود.

وی افزود: در نشست کارشناسان کشورهای ضامن مناطق کاهش تنش در سوریه که ۸ و ۹ ماه میلادی جاری در تهران برگزاری می شود موعد آستانه ۶ مشخص خواهد شد.

حداد تاکید کرد: تاکنون تاریخ مشخص نشده اما در نشست قبلی آستانه اعلام شد که در هفته آخر ماه آگوست خواهد بود.

شایان ذکر است که آستانه پایتخت قزاقستان در ۵ و ۶ جولای گذشته میزبان دور ۵ مذاکرات آستانه درباره سوریه بود.

