موعد برگزاری نشست آستانه ۶ در تهران مشخص خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه اعلام کرد: تاریخ برگزاری دور بعدی مذاکرات آستانه درباره سوریه در نشست کشورهای ضامن مناطق کاهش تنش سوریه در تهران برگزار می شود.

وی افزود: در نشست کارشناسان کشورهای ضامن مناطق کاهش تنش در سوریه که ۸ و ۹ ماه میلادی جاری در تهران برگزاری می شود موعد آستانه ۶ مشخص خواهد شد.

حداد تاکید کرد: تاکنون تاریخ مشخص نشده اما در نشست قبلی آستانه اعلام شد که در هفته آخر ماه آگوست خواهد بود.

شایان ذکر است که آستانه پایتخت قزاقستان در ۵ و ۶ جولای گذشته میزبان دور ۵ مذاکرات آستانه درباره سوریه بود.