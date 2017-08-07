درحال حاضر اجرای ۲۸۰ کیلومتر مترو در دست قرارگاه سازندگی خاتم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبادالله عبدالهی در مراسم افتتاح خط ۸ متروی تهران خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز قرارگاه سازندگی موتور محرکه کشور است که در ۱۰ حوزه فعالیت می‌کند. قرارگاه در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و یک‌میلیون به صورت غیر مستقیم فعالیت می‌کنند.

او ادامه داد: من از شما به عنوان برادر خود درخواست‌هایی دارم. با توجه به وضعیت بحرانی کشور در عرصه اشتغال و بیکاری می‌خواهم واقعیت‌هایی را بیان کنم تا شما راه چاره‌ای پیدا کنید.

سردار عبدالهی ادامه داد: ما در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پیمانکار نیستیم و منافع شخصی نداریم . مجموعه عظیمی هستیم که از دفاع مقدس باقی مانده و برخلاف تصور برخی‌ها نمی‌خواهیم عرصه را برای پیمانکاران داخلی تنگ کنیم بلکه می‌خواهیم عرصه را برای پیمانکاران خارجی تنگ کنیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در ادامه از طرح اوراق مشارکت انتقاد کرده و گفت: در حال حاضر اجرای ۲۸۰ کیلومتر مترو با ۱۵۰ ایستگاه بزرگ در حال ساخت است که این پروژه ها در کلانشهرهای کشور هستند.

وی در خصوص خط ۸ مترو تهران گفت: از ۲۸۰ کیلومتر خطوت ریلی که در حال ساخت توسط قرارگاه خاتم است در شش ماه گذشته سه پروژه را افتتاح کردیم خط دوی مترو مشهد ، خط هفت متروی تهران با ۲۲ کیلومتر و خط ۸مترو تهران که طول آن بیش از ۵۰ کیلومتر در دو فاز که فاز اول آن از شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمینی(ره ) ۳۱ کیلومتر امروز اقتتاح می شود.

سردار عبداللهی افزود: خط ۸مترو تهران طولانی ترین خط مترو در کشور است با وجود ایستگاهی به مصاحت ۲۵ هزار متر مربع و سرعت ۱۲۰ کیلومتر برقی. در خصوص محیط زیست و امنیت خطوت ریلی بسیار مهم هستند ،خواست مان از مدیران کشور این است که توجه ویژه ای به خطوت ریلی داشته باشند.

وی ادامه داد: قرارگاه خاتم الانبیا آمادگی دارد برای جلوگیری از مهاجرت شهر های حاشیه ای به کالان شهرا ها اتصال ریلی را به وجود آورد. با توجه به اهمیت حمل ونقل ریلی از نظر اقتصادی، ایمنی و زیست‌محیطی از برادر محترم خود علی لاریجانی درخواست می‌کنیم با مصوبه‌ای حمل ونقل ریلی را در اولویت قرار دهند.

او در پایان با اشاره به معضل شهرهای اقماری در شهرک‌های حاشیه‌نشین تهران گفت: ما در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آمادگی داریم در سال ۳۰ کیلومتر مترو را اجرا کنیم.