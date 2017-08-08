به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس و در نطق پیش از دستور خود، فرارسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به خبرنگاران رسانه های گروهی تبریک گفت و اظهار داشت: امیدوارم تلاش های خبرنگاران در توسعه کشور و ایجاد وفاق در افکار عمومی برای حل مشکلات کشور درمسیر پیش رو عامل پیشرفت و آبادانی کشور شود.

وی در ادامه با تشکر از میهمانان داخلی و خارجی که در مراسم سوگند رئیس جمهور حضور یافتند گفت: حضور ۵۰۰ میهمان خارجی که ۱۳۰ نفر از آنها مقامات عالی رتبه از ۱۰۵ کشور بودند، نوعی ارج نهادن به مردم سالاری دینی بود و بر چند امر دلالت داشت.

رئیس مجلس تصریح کرد: این حضور ابتدا حکایت از احترامی داشت که ملت ها و دولت ها برای ملت ایران قائل هستند و با وجود تبلیغات مستمر قدرتمندان و صرف هزینه های زیاد، اما درخشندگی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و حرکت ملت ما و نیز تعلق خاطر آنان را به ملت ما نشان می دهد.

لاریجانی افزود: دوم اینکه، این حضور نشانه ارزشمندی مردم سالاری دینی در کشور ما بوده است که در این منطقه ای که متأسفانه بسیاری از کشورها از نعمت مشارکت مردم در سرنوشت خود بی بهره هستند، ایران پس از انقلاب اسلامی توانسته است نظام مردم سالار تأسیس کند و این حضور، احترام گذاشتن به رأی مردم و انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بود.

وی ادامه داد: سوم اینکه با وجود دسیسه ها و حرافی های آمریکا و برخی کشورها که بارها فریاد می زدند ایران در جهان منزوی است و برای این امر میلیاردها دلار نیز خرج کرده اند، حضور این تعداد چشمگیر از مقامات کشورهای جهان نشان داد که دولتها بی اعتنا به دسیسه ها علاقه مند به ایران هستند و عملاً نشان دادند که پروژه منزوی سازی ایران چقدر پوچ و بیراهه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکته چهارم در این زمینه اظهار داشت: در هنگام لفاظی های آمریکا و حرکات ایذایی آنها در محدود سازی تجارت با ایران، این حضور نمایانگر علاقه کشورها به داشتن رابطه تجاری با ایران و همکاری با آن است و نشان داد که تحریم های آمریکا چقدر بی مقدار است.

لاریجانی تصریح کرد: نکته پنجم ماجرا این است که حضور میهمانان از همه جای جهان از جمله از اروپا، افریقا، آمریکای لاتین، کشورهای همسایه، اتحادیه ها و تشکل ها نشان داد که حمایت و پشتیبانی از ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، جنبه منطقه ای ندارد؛ احترام کشورهای مختلف به ملت ایران، دستاوردی برای منافع و امنیت ملی بود که با برخی حاشیه سازی ها تلاش شد تا این دستاورد دیده نشود.

وی در توضیح این مسئله عنوان کرد: متأسفانه چند سالی است که آفتی گریبانگیر کشور شده که موضوعاتی که به امنیت و منافع ملی کشور بستگی دارد، به سرعت به موضوعاتی جناحی تبدیل شده و اقدامات پرارزشی که با زحمت و فکر حاصل می شود، با حاشیه سازی ها ضایع و تحقیر می شود.

رئیس مجلس افزود: این اجلاس هم از این آسیب مصون نبود؛ مثلاً نام چند کشور کوچک و کمتر شناخته شده را برجسته می کنند و آن را بزرگ نمایی می کنند؛ آیا حضور مقامات عالی رتبه از چین، روسیه، هند، اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات، آذربایجان، پاکستان، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، برزیل، تونس، عمان، اتحادیه بین المجالس، دانمارک، سوئد، نروژ و بسیاری از کشورهای دیگر مسئله پنهانی است؟

تصویربرداری تعدادی از نمایندگان با یک میهمان خارجی، سهل انگاری بود اما نباید به مساله اصلی تبدیل می شد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا ارزش کار و احترام اکثر کشورهای مهم دنیا را بی جهت و به خاطر برخی دسته بندی های سیاسی داخلی کم مقدار جلوه می دهید!؟ مقامات عالی رتبه این کشورها برای حضور خود در یک مراسم خارجی، محاسبات بسیار زیادی می کنند و با همه مسائلی که آمریکا و برخی کشورهای دیگر ایجاد کرده بودند حضور آنها نشانه دوستی و شکست آشکار پروژه منزوی سازی ایران بود که دشمنان برای اجرای آن میلیاردها دلار هزینه کردند.

وی افزود: تصویربرداری چند نفر از نمایندگان از یکی از میهمانان، اگرچه نوعی سهل انگاری بود اما تبدیل کردن آن به یک موضوع اساسی و ندیدن این همه اثرات مهم اجلاس در امنیت ملی کشور درست اندیشی نبوده و نگاه ملی در آن نهفته نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته حدود ۵۰۰ میهمان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ما را با محدودیت جا مواجه کرد که نتوانستیم از حضور همه بزرگان کشور دعوت کنیم؛ اعتذار ما را ان شاء الله می پذیرند البته جفاست که این محدودیت جا را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنیم.

لاریجانی در ادامه با اشاره به در آستانه تشکیل بودن هیات دولت جدید گفت: امیدواریم هیات دولت با سرعت تشکیل شود و حرکت اجرایی کشور شکل جدیدی به خود گیرد؛ لازم است به این مطلب مجددا اشاره کنم که گاهی در برخی رسانه ها در مورد برخی تعاملات بین مجلس و دولت در این زمینه، سخن گفته شده که متاسفانه این امر هم ذهنیات و حدسیات است و هم غیرواقعی است.

وی تاکید کرد: انتخاب وزرا حق رئیس جمهور است و کسی جز خود ایشان، نقشی در این امر ندارد و گمانه زنی های رسانه ای مخصوصا آنچه که مربوط به مجلس و رئیس مجلس است، واقعیت ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره شایعات مربوط به نقش رهبری در انتخاب کابینه تصریح کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم ایشان بیشتر معیارهای خود را در رابطه با انتخاب افراد صالح بیان داشته اند و راجع به افراد نظری نداده اند؛ حداقل در رابطه با رئیس مجلس قطعا اینگونه است، لذا خواهش می کنم به اصل موضوع توجه شود و به حاشیه هایی که واقعیت ندارد تمرکز نشود.