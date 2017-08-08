به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید سهشنبهشب در اسکوپیه و در دیدار سوپرکاپ اروپا به مصاف منچستریونایتد خواهد رفت. مارسلو، مدافع برزیلی رئال اما یکی از بازیکنانی بود که در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی شرکت و درباره مسائل مختلفی صحبت کرد.
وی گفت: ما خوب هستیم. اگر نتایج را کنار بگذاریم از نظر فیزیکی هم خوب کار کردیم و از هر نظر آماده هستیم. بیصبرانه منتظر بازی هستیم چون برای رسیدن به قهرمانی اروپا خیلی اذیت شدیم و می خواهیم با این قهرمانی جشنمان را تکمیل کنیم. همه تلاشمان را میکنیم تا برنده باشیم.
مدافع رئال مادرید افزود: از این که در این فینال هستیم خوشحالیم و برایمان فرقی ندارد که مقابل چه کسی باشد. میدانیم تیم خیلی خوبی دارند، در تور پیشفصل مقابل آنها بازی کردیم و همه تلاشمان را برای موفقیت خواهیم کرد.
مارسلو در خصوص مقایسه زین الدین زیدان و ژوزه مورینیو گفت: تفاوتهایی وجود دارد، اما نمیدانم چطور آنها را توضیح دهم. من با مورینیو کار کردم. او مربی بزرگی است و به ما کمک کرد تا برای رسیدن به عنوانها بجنگیم. زیزو هم همینطور. تفاوت این دو مربی در جامهایی که کسب کردند، است.
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