به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید سه‎شنبه‌شب در اسکوپیه و در دیدار سوپرکاپ اروپا به مصاف منچستریونایتد خواهد رفت. مارسلو، مدافع برزیلی رئال اما یکی از بازیکنانی بود که در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی شرکت و درباره مسائل مختلفی صحبت کرد.

وی گفت: ما خوب هستیم. اگر نتایج را کنار بگذاریم از نظر فیزیکی هم خوب کار کردیم و از هر نظر آماده هستیم. بی‎صبرانه منتظر بازی هستیم چون برای رسیدن به قهرمانی اروپا خیلی اذیت شدیم و می ‏خواهیم با این قهرمانی جشنمان را تکمیل کنیم. همه تلاشمان را می‎کنیم تا برنده باشیم.

مدافع رئال مادرید افزود: از این که در این فینال هستیم خوشحالیم و برایمان فرقی ندارد که مقابل چه کسی باشد. می‎دانیم تیم خیلی خوبی دارند، در تور پیش‎فصل مقابل آن‌‎ها بازی کردیم و همه تلاشمان را برای موفقیت خواهیم کرد.

مارسلو در خصوص مقایسه زین الدین زیدان و ژوزه مورینیو گفت: تفاوت‎هایی وجود دارد، اما نمی‎دانم چطور آن‌ها را توضیح دهم. من با مورینیو کار کردم. او مربی بزرگی است و به ما کمک کرد تا برای رسیدن به عنوان‎ها بجنگیم. زیزو هم همین‎طور. تفاوت این دو مربی در جام‎هایی که کسب کردند، است.