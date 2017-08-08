اختتامیه استان تهران جشنواره رضوی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان تهران از سری برنامه‌های پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)، فردا چهارشنبه ۱۸ مرداد برگزار می شود.

در این مراسم عیسی فرهادی معاون استاندار و فرماندار تهران، برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فرمانداران، ائمه جمعه، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، حضور خواهند داشت.

در این آیین، برگزیدگان استانی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی تهران معرفی و تقدیر خواهند شد. همچنین تا پایان مرداد ماه، تمام کتابخانه های عمومی برای تقدیر از حضور گسترده مردم اقدام خواهند کرد که در آنها نیز از برگزیدگان کتابخانه ای تقدیر می شود.

هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با معرفی ۶ عنوان کتاب در بخش‌های کودک، نوجوان و بزرگسال و با مشارکت ۶۳۱ هزار و ۵۲۶ نفر برگزار شد که نسبت دوره گذشته رشد ۲۶۰ درصدی را ثبت کرد.

این مراسم فردا چهارشنبه ۱۸ مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی محقق حلی واقع در میدان شوش،خیابان ری، قبل از پارک کوثر، نبش خیابان محمد یزدی برگزار می شود.