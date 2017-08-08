گلایه تابش از لاریجانی در جلسه غیرعلنی

یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جلسه غیرعلنی صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیرعلنی امروز هم ریاست مجلس و هم محمدرضا تابش عضو فراکسیون امید مجلس، اقدام نمایندگان فراکسیون امید در گرفتن عکس سلفی با مقام اروپایی را تقبیح کردند.

وی ادامه داد: ریاست مجلس معتقد بود همایشی با چنین عظمتی شامل ۱۰۰ هیات خارجی برگزار شده است لذا پرداختن به یک موضوع حاشیه ای، عظمت این کار را از بین می برد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی آقای تابش خطاب به آقای لاریجانی گفت: باید قبل از برگزاری چنین جلساتی با نمایندگان نشست گذاشته و آنها را توجیه می کردید تا این گونه برنامه ها با کیفیت بهتری برگزار شود. زیرا نمایندگان در جریان چیزی نیستند و یکدفعه به مراسم تحلیف دعوت می شوند.