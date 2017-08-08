«رسن» هر وقت بیاید در لیست آسیایی پرسپولیس قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پندار خمارلو درباره آخرین وضعیت بشار رسن افزود: این بازیکن طبق برنامه قبلی و هماهنگی انجام شده، بعد از آخرین بازی باشگاهی خود به پرسپولیس ملحق می‌شود و در حال حاضر یک بازی دیگر باقی مانده که پس از آن وی به جمع بازیکنان ملحق می‌شود.

وی درباره اینکه آیا این بازیکن با توجه به حضور در رقابت‌های لیگ عراق در مراجعه به پرسپولیس استراحت و ریکاوری خواهد داشت یا نه، ادامه داد: تصمیم‌گیری در این ارتباط قطعا بر عهده سرمربی تیم است و برنامه تمرینی این بازیکن هم پس از بررسی شرایط وی از سوی کادر فنی مشخص می‌شود.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره شرایط این بازیکن برای حضور در مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: تا هشت روز مانده به مسابقه می‌توانیم نام بشار رسن را در فهرست لیگ قهرمانان قرار بدهیم و دلیل عدم انجام این کار هم این است که در حال حاضر وی بازیکن تیم نیروی هوایی عراق است و بعد از اتمام بازی‌های عراق، شروع همکاری او با پرسپولیس و دریافت ITC نسبت به معرفی او به کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام می‌شود.