خلبانان جنگنده F۵ نیروی هوایی ارتش فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم فارغ التحصیلی جمعی از خلبانان هواپیمای F۵ با حضور حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر خلبان حسن شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، حجت الاسلام قاضی رییس اداره عقیدتی سیاسی و جمعی از فرماندهان و مسئولین این نیرو در سالن اجتماعات پایگاه شکاری وحدتی دزفول برگزار شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی سخنانی پیوستن به جمع تیزپروازان نیروی هوایی ارتش را به خلبانان جوان تبریک گفت.

وی افزود: آسمان ایران اسلامی امانتی در دست پرتوان شما خلبانان عزیز است و قطعا شما با الگوگیری از پیشکسوتان و شهدای گرانقدر این نیرو، از هیچ تلاشی در راستای حفظ امنیت و پاسداری از آن دریغ نخواهید کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نهاجا اظهار داشت: خلبانی یک شغل نیست، خلبانی عشق است. خلبان باید عاشق وطنش باشد تا بتواند به بهترین نحو در حفظ حریم مقدس آسمان ایران اسلامی خدمت کند.

محمد حسنی در پایان با اشاره به آیه شریفه إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ خاطرنشان کرد: حب خداوند برای بندگانش در گرو رضایت ذات اقدس الهی است که مدنظر قرار دادن این آیه می تواند یکی از راه های رسیدن به این مهم باشد.

در ابتدای مراسم امیر خلبان سیدحمیدرضا آشنا فرمانده پایگاه وحدتی گزارشی در خصوص دوره های آموزشی خلبانان ارئه کرد و گفت: این دوره به پاس خدمات ارزشمند استاد خلبان بازنشسته محمدرحیمی پیشکسوت دوران دفاع مقدس به نام دوره استاد رحیمی نام گذاری شده است.

در پایان این مراسم، سردوشی و نشان خلبانی به خلبانان اهداء شد.