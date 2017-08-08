به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، زمانی جونات دیاز به دخترخوانده‌هایش قول داده بود تا کتابی برای آنها بنویسد.

چند دهه بعد این نویسنده برنده پولیتزر این قول را با انتشار کتاب «زاده جزیره» پاسخ گفت. این کتاب تصویری که قرار است ۱۳ مارس ۲۰۱۸ منتشر شود، برای خوانندگان جوان دایل بوکز وارد بازار کتاب می‌شود.

وی در مصاحبه‌ای در این باره گفته است: وقتی دخترخواندگان من خیلی کم سن بودند، از من خواستند تا کتابی درباره بچه‌هایی مثل آنها بنویسم، و به وسیله آن درباره بچه‌هایی بنویسم که خیلی کنجکاوند و عاشق کتابخوانی هستند و نقاشی و طرح سوال را دوست دارند و هم به آنهایی بپردازم که خانواده‌هایشان از مرز کشورها عبور کرده‌اند تا بتوانند به جایی که هستند برسند.

دیاز در این باره افزود: دختر خوانده‌های من حالا بیست وچند ساله هستند و همچنان در انتظار انتشار این کتاب هستند.

وی افزود: در ورای این خواست، آنها علاقه زیادی برای کتابخوانی و داستان‌ داشتند تا فضایی که می‌تواند در دنیا برایشان خوشایند باشد را در صفحات کتاب ببینند.

«زاده جزیره» داستان دختر بچه‌ای به اسم لولا را روایت می‌کند که در جمهوری دومینیکن متولد شده و وقتی هنوز بچه است، کشورش را ترک می‌کند. وقتی مدیر مدرسه از او می‌خواهد تا یک عکس از جایی که والدینش متعلق به آنجا هستند بیاورد، لولا سفر برای کسب اطلاعات درباره این جزیره را شروع می‌کند و این به او کمک می‌کند تا با چیزهای زیبا و نیز خاطرات تراژیک ارتباط برقرار کند. در نهایت این دختر درک می کند «آوئلا» یا «مادربزرگ» برایش چه مفهومی دارد و می‌گوید: این که نتوانی جایی را به یاد بیاوری به این معنی نیست که آن چیز در درون تو وجود نداشته باشد.

داستان لولا در تپه‌های واشنگتن می‌گذرد و به نوعی ادامه دهنده موضوع مهاجران و هویت آنهاست که در کارهای قبلی این نویسنده نیز وجود داشت. رمان «زندگی کوتاه شگفت‌انگیز اسکار وائو» نیز که برنده جایزه پولیتزر شد، همین مضمون را داشت.

دیاز می‌گوید: این‌ها موضوع‌هایی هستند که من با تجربه خودم از زاده شدن در دومینیکن و بزرگ شدن در آمریکا دارم و این تجربیات خیلی شبیه دخترخوانده‌های اوهم هست و او از شخصیت‌های این کتاب استفاده ‌کرده تا بتواند با کودکی خودش ارتباط برقرار کند. این در حالی است که او تاکید دارد: این از یک فقدان سرچشمه می‌گیرد.

نویسنده امیدوار است این کتاب بتواند در زندگی به بچه‌های آفرو-لایتن کمک کند.

ویراستار ناشر نیز اعتقاد دارد هر خواننده‌ای می‌تواند با داستان‌هایی که در این کتاب ارایه شده، ارتباط برقرار کند وآنها را مال خودش بداند.

اولین کتب تصویری جون دیاز هدیه‌ای برای خوانندگانش در ورای مرزهاست.

این نویسنده ۴۸ ساله که رمان نویس و استاد دانشگاه است و از سال ۱۹۹۵ تا کنون مشغول نویسندگی بوده در هفت سالگی به آمریکا مهاجرت کرد و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی، استاد ادبیات خلّاقانه در دانشگاه ام‌آی‌تی شد.

محور اصلی داستان‌های کوتاه دیاز مهاجرت است. مجله نیویورکر، جونات دیاز را در فهرست بیست نویسندهٔ تأثیرگذار قرن ۲۱ قرار داده‌است. او اولین رمانش را در سال ۲۰۰۷ به نام «زندگی کوتاه شگفت‌انگیز اسکار وائو» منتشر کرد که منجر به دریافت جایزه ادبی پولیتزر در سال ۲۰۰۸ شد. در سال ۲۰۰۹ مجموعه داستان‌های کوتاه او چندین بار تجدید چاپ و مفتخر به دریافت جایزه قلم مالامود، او. هنری شد و برایش شهرت جهانی به ارمغان آورد. تا قبل از دریافت این جایزه دیاز را فقط به‌خاطر نگارش داستان‌های علمی تخیلی می‌شناختند، اما با نوشتن کتاب «زندگی کوتاه و شگفت‌انگیز اُسکار وائو» وی به شهرت رسید و بار دیگر مورد تحسین مطبوعات از جمله مجلهٔ تایم واقع شد، و این کتاب در فهرست ۱۰ اثر برتر داستانی دههٔ اول قرن ۲۱ قرار گرفت. همچنین او برنده چند جایزه معتبر ادبی دیگر از جمله مک آرتور جینیس نیز شده است. دیاز در سال ۲۰۱۲ برای داستانی با عنوان «میس لورا» موفق به دریافت جایزه ساندی تایمز شد.

به عقیده خود وی او یک نویسنده کندکار آزار دهنده و یک فرد مجذوب کننده از روی عادت است. وی در دودهه ‌و اندی گذشته، تنها سه کتاب منتشر کرده: دو مجموعه داستان کوتاه و رمان سال ۲۰۰۷ که جایزه پولیتزر را برد. او زمانی برای نوشتن ۱۵ صفحه ۵ سال وفت صرف کرده بود.

اما اوبرای نوشتن جدیدترین کتابش که ۴۸ صفحه است حدود ۲۰ سال گذشته را وقت داشت.

می‌گوید: همیشه این داستان را در سرم می پروراندم. بچه‌ها از من پرسیدند آیا کاری برای آنها می‌نویسم و من احمقانه گفتم: بله این کار را می‌کنم.

این کتاب کودکان۴ تا ۸ سال را در هدف دارد و در همان سطح موضوع‌هایی چون مهاجرت وهویت را بررسی می‌کند، از وزن خاطره و احساس جابه‌جا شدن و نیز تلعق به جایی می‌گوید.

این کتاب می‌تواند برای دیاز کار پردرآمدی نیز باشد چرا که قرار است در چاپ نخستش ۱۵۰ هزار نسخه از این کتاب منتشر شود.

کتاب‌های تصویری به بحش مهمی در صنعت نشر بدل شده‌اند و از مهم‌ترین مقوله‌های پرسود کتاب به شمار می‌آیند و هر روز شمار بیشتری از رمان‌نویسان دارند به این ژانر پا می‌گذارند که جین سامیالی، دیو ایگرز، ادویگ دانتیکات و شرمن آلکسی از جمله آنها هستند. در حالی که فروش داستان‌ بزرگسال در نیمه امسال کاهشی یک درصدی را تجربه کرد، فروش کتاب داستانی کودکان ۵ درصد افزایش داشت.

برخی از محرک‌های خارجی نیز به خلق این کتاب کمک کرد. یک سال و نیم پیش آقای دیاز داشت در میامی رانندگی می‌کرد و یکی از دوستان و نیز دختر کوچکش نیز همراه وی بودند. سرانجام این دختربچه خسته شد و از او یک داستان خواست و همانجا بود که دیاز شروع به خلق داستانی کرد که در این کتاب جا گرفته است.

همین که داستان شروع به جلو رفتن کرد و جزییات آن روشن شد شریک زندگی دیاز که اسمش مارجری لیو و نویسنده است و در اتومبیل حضور داشت با گوشی همراه خود از این قصه‌گویی فیلمبرداری کرد و بعد متن این قصه را نوشت و از دیاز خواست تا آن را منتشر کند. دیاز فکر نمی‌کرد این قصه به اندازه کافی خوب باشد. خودش می‌گوید: من اصولا خسیسانه نسبت به این مسایل برخورد می‌کنم.

این قصه می‌توانست همانجا تمام شود اما خانم لیو ویدیوی این قصه را برای کارگزار ادبی فرستاد و او بود که دیاز را تشویق کرد تا این قصه را به کتاب داستانی برای کودکان بدل کند.

جونات دیاز شروع به بازنویسی قصه کرد و همانجا بود که دریافت نوشتن قصه‌ای برای کودکان خیلی راحت‌تر از قصه‌ای برای بزرگسالان نیست. او می‌گوید: هرگز بدون اصرار این دختر کوچولو این کتاب خلق نمی‌شد. او قصه می‌خواست و من باید یک قصه خوب به او تحویل می‌دادم.

ترجمه: مازیار معتمدی