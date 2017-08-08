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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۵

حملات ائتلاف آمریکایی به اطراف میدان نفتی «العمر» در دیرالزور

حملات ائتلاف آمریکایی به اطراف میدان نفتی «العمر» در دیرالزور

جنگنده های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی ایالات متحده آمریکا مناطق اطراف میدان نفتی «العمر» در حومه دیرالزور را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، اقدامات تجاوزکارانه ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا در سوریه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتلاف آمریکایی طی چند نوبت اطراف میدان نفتی «العمر» در حومه دیرالزور را بمباران کردند.

گذرگاه های آبی در نزدیکی روستای «الصبحه» واقع در حومه دیرالزور هم هدف حملات ائتلاف آمریکایی قرار گرفتند.

گفتنی است، سلسله حملات ائتلاف آمریکایی به مناطق مختلف سوریه به ویژه در دیرالزور و الرقه طی ماه های اخیر صدها غیرنظامی را به کام مرگ کشانده است.

کد مطلب 4053883

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