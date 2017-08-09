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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

در جلسه فراکسیون مستقلان با ظریف مطرح شد؛

انتقاد نمایندگان از ضعف فعالیتهای اقتصادی سفارتخانه ها

انتقاد نمایندگان از ضعف فعالیتهای اقتصادی سفارتخانه ها

عضو فراکسیون مستقلان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: نمایندگان در این جلسه از ضعف فعالیتهای اقتصادی نمایندگی های ایران در خارج از کشور انتقاد کردند.

عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه فراکسیون مستقلان با وزیر پیشنهادی امور خارجه و وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در این جلسه نمایندگان سوالات و ابهاماتی را مطرح کردند.

وکلای ملت معتقد بودند که فعالیت های اقتصادی نمایندگی های ایران در خارج از کشور ضعیف است. علاوه بر این سوالاتی در مورد آینده برجام مطرح شد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس ادامه داد: آقای ظریف معتقد بود باید سعی شود از کسانی که تجربیات خوبی در اقتصاد بین الملل دارند در وزارت امور خارجه استفاده کنند.

وی گفت: مقرر شد مجددا ظریف و علوی جهت ارائه برنامه های خود در مجلس حضور یابند.

کد مطلب 4054129

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