بهزاد بزرگی نگارگر درباره جدیدترین فعالیت‌های خود به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر روی یک مجموعه کار با تکنیک سوخت روی چرم می کنم که قرار است آبان ماه در گالری کاوه به نمایش در بیاید. از نظر محتوا این نمایشگاه ادامه نمایشگاه قبلی ام با اسم «دختران سرزمین فیروزه» است و چهل تابلو برای این نمایشگاه آماده می کنم.

وی در توضیح بیشتر تکنیک به کار رفته در خلق این آثار بیان کرد: من روحیه بی پروایی دارم و علاوه بر خلق آثار نگارگری و تدریس آن، دوست دارم با تکنیک های چالش برانگیز هم کار هنری انجام دهم. البته روی مجموعه «دختران سرزمین فیروزه» هم کار می کنم و باز هم در گالری والی نمایشگاهی از این نگارگری‌ها برپا خواهم کرد. فرم و فضای کارهای من کاملا آبستره و مدرن است و در همین آثار جدیدم هم باز آناتومی و فرم و فضا را شکسته ام البته روح حاکم بر آثارم یکی است اما تکنیک ها متفاوت است.

این نگارگر اظهار کرد: در تکنیک کار روی چرم، اول طراحی را انجام می دهم و بعد فضا را مثبت و منفی می کنم و روی کلیشه فلزی با حدود سه میل قطر می آورم. بعد از ساخته شدن کلیشه، چرم قطردار را که باید چرم گاوی باشد، می سوزانم و پرس می کنم و روی چارچوب جا می اندازم. بعد با اسید، چرم را نرم می کنم و فرم و رنگ به آن می دهم و در نهایت با نقاشی های مکتب اصفهان آن را ترکیب می کنم.

بزرگی درباره آموزش این سبک گفت: من این سبک را آموزش نمی دهم چون برای آموزشش نیاز به کارگاه بزرگ دارم. ضمن اینکه چرم ریخت و پاش زیادی دارد و بوی اسید هم در این تکنیک آزاردهنده است. آموزش این تکنیک نیاز به دستگاه های پرس های سنگین دارد و من در کارگاه دوستم این مرحله را انجام می دهم.

وی درباره نمایشگاهی که ۲ هفته پیش در خانه سفیر بلژیک برپا کرده بود نیز گفت: در نمایشگاهی که دو هفته پیش در خانه سفیر بلژیک برگزار کردم آثاری با تکنیک قلم گیری و گل و مرغ را به نمایش گذاشتم. به گمانم این حرکت که هنرمندها بتوانند روابط خوبی با بخش فرهنگی سفارتخانه ها برقرار کنند بسیار مفید است و باعث می شود فضای هنر گسترده تر شود و بتوانیم هنر خود را به دیگر کشورها معرفی کنیم. البته این تعامل باید دو طرفه باشد و سفارتخانه های ما هم در دیگر کشورها چنین فضایی را مهیا کنند.

این مدرس نگارگری در پایان از برپایی نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر بلژیک تا پایان سال خبر داد.