به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه یکشنبه در نشست توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌بخشی به طرح‌های ارتباطی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این زمینه شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تنها وظیفه وزارت ارتباطات نیست و تحقق کامل این طرح‌ها نیازمند همکاری و مساعدت شهرداری و شورای شهر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: مدیریت شهری باید توسعه شبکه ارتباطی را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه استان مورد توجه قرار دهد و با فراهم کردن بسترهای لازم، زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های ارتباطی را فراهم کند.

وی همچنین با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای ساماندهی حفاری‌های انجام‌شده در اجرای پروژه فیبر نوری، گفت: تمام حفاری‌های ناشی از اجرای این پروژه در سطح شهر باید حداکثر ظرف یک ماه توسط دستگاه‌های متولی و با همکاری شهرداری ترمیم و به وضعیت مطلوب بازگردد.

رحمانی در ادامه به چالش‌های موجود در زمینه تعرفه‌های قانونی و صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: دغدغه شهرداری و شورای شهر درباره حفظ منظر و زیباسازی فضای شهری قابل درک است، اما چارچوب‌های قانونی و دستورالعمل‌های وزارت کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه صدور مجوزها و تعرفه‌های قانونی مشخص است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در وزارت ارتباطات و رویکرد وزیر ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه، تصریح کرد: باید از این فرصت برای تحول در زیرساخت‌های ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد استفاده کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج خواست متناسب با قوانین و مقررات، همکاری خود را در انعقاد قراردادها و تأمین بستر مورد نیاز اپراتورهای ارتباطی افزایش دهند تا روند توسعه شبکه ارتباطی در مرکز استان شتاب بیشتری بگیرد.

رحمانی تأکید کرد: توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، یکی از الزامات توسعه استان است و تحقق این هدف به تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.