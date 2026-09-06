  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

ضرب‌الاجل یک‌ماهه استاندار برای ترمیم حفاری‌های فیبر نوری یاسوج

ضرب‌الاجل یک‌ماهه استاندار برای ترمیم حفاری‌های فیبر نوری یاسوج

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر تسریع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی یاسوج تأکید کرد و برای ترمیم حفاری‌های فیبر نوری ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه یکشنبه در نشست توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌بخشی به طرح‌های ارتباطی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این زمینه شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تنها وظیفه وزارت ارتباطات نیست و تحقق کامل این طرح‌ها نیازمند همکاری و مساعدت شهرداری و شورای شهر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: مدیریت شهری باید توسعه شبکه ارتباطی را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه استان مورد توجه قرار دهد و با فراهم کردن بسترهای لازم، زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های ارتباطی را فراهم کند.

وی همچنین با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای ساماندهی حفاری‌های انجام‌شده در اجرای پروژه فیبر نوری، گفت: تمام حفاری‌های ناشی از اجرای این پروژه در سطح شهر باید حداکثر ظرف یک ماه توسط دستگاه‌های متولی و با همکاری شهرداری ترمیم و به وضعیت مطلوب بازگردد.

رحمانی در ادامه به چالش‌های موجود در زمینه تعرفه‌های قانونی و صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: دغدغه شهرداری و شورای شهر درباره حفظ منظر و زیباسازی فضای شهری قابل درک است، اما چارچوب‌های قانونی و دستورالعمل‌های وزارت کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه صدور مجوزها و تعرفه‌های قانونی مشخص است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در وزارت ارتباطات و رویکرد وزیر ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه، تصریح کرد: باید از این فرصت برای تحول در زیرساخت‌های ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد استفاده کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج خواست متناسب با قوانین و مقررات، همکاری خود را در انعقاد قراردادها و تأمین بستر مورد نیاز اپراتورهای ارتباطی افزایش دهند تا روند توسعه شبکه ارتباطی در مرکز استان شتاب بیشتری بگیرد.

رحمانی تأکید کرد: توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، یکی از الزامات توسعه استان است و تحقق این هدف به تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

کد مطلب 6939432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها