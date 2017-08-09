سوالات نمایندگان از وزرا به دلیل لابی آقایان بلاتکلیف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی آیین نامه داخلی مجلس با انتقاد از تاثیر این طرح بر کاهش قدرت نظارت نمایندگان اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از سوالات نمایندگان از مسئولان بلاتکلیف مانده و علت آن هم لابی کردن برخی آقایان است.

وی افزود: مجلس باید نماینده محور باشد نه هیات رئیسه محور؛ امروز قدرت در هیات رئیسه مجلس متمرکز شده و سوالات نمایندگان باقی مانده و علتش هم رفتارهای لابی گرایانه است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خطاب به نمایندگان گفت: به این طرح رای ندهید چون باعث افزایش قدرت هیات رئیسه می شود و این به ضرر نمایندگان و ملت ایران است.