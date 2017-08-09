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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

داداشی در صحن مجلس:

سوالات نمایندگان از وزرا به دلیل لابی آقایان بلاتکلیف مانده است

سوالات نمایندگان از وزرا به دلیل لابی آقایان بلاتکلیف مانده است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با انتقاد از هیات رئیسه مجلس گفت: بسیاری از سوالات نمایندگان از وزرا به دلیل لابی کردن برخی آقایان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی آیین نامه داخلی مجلس با انتقاد از تاثیر این طرح بر کاهش قدرت نظارت نمایندگان اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از سوالات نمایندگان از مسئولان بلاتکلیف مانده و علت آن هم لابی کردن برخی آقایان است.

وی افزود: مجلس باید نماینده محور باشد نه هیات رئیسه محور؛ امروز قدرت در هیات رئیسه مجلس متمرکز شده و سوالات نمایندگان باقی مانده و علتش هم رفتارهای لابی گرایانه است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خطاب به نمایندگان گفت: به این طرح رای ندهید چون باعث افزایش قدرت هیات رئیسه می شود و این به ضرر نمایندگان و ملت ایران است.

کد مطلب 4054428

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