رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بوشهر، دشتی و تنگستان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیش از ظهر چهارشنبه در این نشست اظهار داشت: اولین جلسه هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در حوزه انتخابیه بوشهر، دشتی و تنگستان همزمان با سراسر کشور، در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه در سالن ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

دکتر محمود جمی اضافه کرد: این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره جدید و سابق سازمان نظام پزشکی و اعضاء هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به‌منظور تعیین رئیس هیئت مدیره و نماینده هیئت مدیره در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد.

درا ین نشست از بین نامزدهای ریاست هیئت مدیره رأی‌گیری صورت گرفت و دکتر سید حسن معینی با کسب اکثریت آرا به‌عنوان رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان‌های بوشهر، دشتی و تنگستان انتخاب شد.

همچنین در دور دوم رأی‌گیری دکتر داریوش ایران‌پور به‌عنوان نماینده نظام پزشکی شهرستان بوشهر، دشتی و تنگستان در مجمع عمومی نظام پزشکی کل کشور انتخاب شد.