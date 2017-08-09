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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بوشهر، دشتی و تنگستان انتخاب شد

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بوشهر، دشتی و تنگستان انتخاب شد

بوشهر - در اولین جلسه هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی حوزه بوشهر، دشتی و تنگستان، دکتر سید حسن معینی به‌عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیش از ظهر چهارشنبه در این نشست اظهار داشت: اولین جلسه هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در حوزه انتخابیه بوشهر، دشتی و تنگستان همزمان با سراسر کشور، در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه در سالن ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

دکتر محمود جمی اضافه کرد: این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره جدید و سابق سازمان نظام پزشکی و اعضاء هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به‌منظور تعیین رئیس هیئت مدیره و نماینده هیئت مدیره در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد.

درا ین نشست از بین نامزدهای ریاست هیئت مدیره رأی‌گیری صورت گرفت و دکتر سید حسن معینی با کسب اکثریت آرا به‌عنوان رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان‌های  بوشهر، دشتی و تنگستان انتخاب شد.

همچنین در دور دوم رأی‌گیری دکتر داریوش ایران‌پور به‌عنوان نماینده نظام پزشکی شهرستان بوشهر، دشتی و تنگستان در مجمع عمومی نظام پزشکی کل کشور انتخاب شد.

کد مطلب 4054618

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