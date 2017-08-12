رفع مشکلات آبادان چانه زنی در سطح ملی/منطقه آزاد اروند ورود کند 

عامر کعبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر برای برخورداری این دو شهر از تمامی تسهیلات و مزیت های منطقه آزاد اروند افزود: بیش از یک سال برای قانع کردن مسئولان گمرک جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی زمان صرف کردیم تا موضوع راه اندازی و آغاز فعالیت گیت های منطقه آزاد به سرانجام برسد.

وی از انجام نشستهای متعدد با کرباسیان رئیس کل گمرک ایران، ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، طبیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و روحانی رئیس جمهوری به عنوان بخشی از اقدامات و رایزنی های انجام شده در تحقق این کار نام برد.

کعبی، بهره مندی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تخصص هایی در زمینه های بانکی، امور گمرکی، امور مالیاتی و نیز اقتصاد خرد و کلان را یادآور شد و گفت: بدون شک برآیند تصمیمات چنین گروهی می تواند سبب برنامه ریزیهای مناسب و صدور دستورات سازنده باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: خرسندم که این متخصصان خبره در نخستین سفر استانی خود، در سال ۹۶ به آبادان و خرمشهر آمدند تا ضمن دیدن و آشنایی با پتانسیل های رشد و توسعه این دو شهر تحت عنوان منطقه آزاد اروند، تصمیمات کارشناسی شده ای را برای برون رفت از معضلات و نارسایی های موجود ارائه کنند.

کعبی، دستور مستقیم رئیس جمهور در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ مبنی بر آغاز به کار گیت های ورودی منطقه آزاد اروند را یادآور شد و افزود: شورای عالی مناطق آزاد شامل ۱۴ وزیر است که موضوع استقرار نیروهای گمرک در گیت های ورودی منطقه آزاد اروند برای اعمال قوانین تعریف شده مناطق آزاد تجاری و صنعتی در شهرهای آبادان و خرمشهر که پیشتر مورد مناقشه میان گمرک جمهوری اسلامی و این شورا بود با دستور رئیس جمهور برای دو سال به شکل آزمایشی ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: با راه اندازی و شروع به کار این گیت ها و استقرار نیروهای گمرکی در آنها، به طور سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از محل معافیت های گمرکی نصیب شهرهای آبادان و خرمشهر می شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معافیت ۷۰۰ میلیون دلاری رقم قابل توجهی است که شامل کالاهای خاص ذکر شده در قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران می شود که به طور سالانه می تواند سود هنگفتی را روانه بازار و بنگاه های اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر کند.

کعبی، کمی میزان اعتبارات استانی و محلی شهرهای آبادان و خرمشهر در مقایسه با مبلغ یاد شده را بسیار ناچیز خواند و گفت: از سازمان منطقه آزاد اروند و تمامی فعالان اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر می خواهم تا برای جذب این ظرفیت ۷۰۰ میلیون دلاری در سال، برنامه ریزی و اقدامات موثر و سریعی را به انجام برسانند.

وی افزود: به طور قطع اقدام در این باره می تواند به پیشرفت های عمرانی، رفاهی و خدماتی به آبادانی ها و خرمشهریها آن هم در کوتاه ترین زمان ممکن منجر شود.

ایجاد اشتغال پایدار و تعریف شغل های جدید

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، مشکلات گریبانگیر شهرهای آبادان و خرمشهر را یادآور شد و اظهار کرد: با ایجاد اشتغال پایدار و تعریف شغل های جدید در بخش های گردشگری طبیعی، درمانی، صنعتی، بازرگانی و تفریحی که می توان با استفاده از پتانسیل های موجود در این دو شهر به واسطه برخورداری از مواهب طبیعی همچون سه رودخانه ی آب شیرین دائمی، اتصال به آبهای آزاد، خطوط کشتیرانی ایجاد کرد، معضل بیکاری را به عنوان اصلی و اساسی ترین دغدغه جوانان منطقه حل کرد.

کعبی تصریح کرد: برای دستیابی به این مهم، به اتفاق سایر نمایندگان آبادان و نماینده مردم خرمشهر در مجلس، رایزنی هایی را با مسئولان عالی رتبه اقتصادی و سیاسی کشور انجام داده ایم تا از این طریق بتوان بخش عمده ای مشکل بیکاری جوانان منطقه را رفع کرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا روسای اتاق های بازرگانی و اصناف آبادان و خرمشهر برای هماهنگ کردن این رایزنی ها، بر اساس وظایف و طرح های پیشنهادی خود با مجموعه نمایندگان تعامل و همسویی داشته باشند.