از نیمکت ذخیره تا کمیته اخلاق/ منشا در محاصره امواج منفی!

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه ترکاشوند اعلام کرد که منشا اصلا قصد جدایی ندارد و خیال هواداران پرسپولیس را با این حرف راحت کرد اما باید گفت اشکالاتی وجود دارد که برای دیدن آنها باید بیشتر عمیق شد و اگر این اشکال ها برطرف نشوند شاید هم گادوین منشا از پرسپولیس رفت.

قهرمجازی سه بازیکن پرسپولیس که نافی آن دوستی و رفاقتی است که معاون باشگاه از آن دم می زد به جای خود، منشا کلا و ذاتا اهل نیمکت نشینی نیست. منشا در همین سه هفته هم به نظر می رسد زیاد در این رابطه منتظر بوده و ممکن است در صورت تداوم نیمکت نشینی با مشکلاتی مواجه شود.

جلسه منشا با ترکاشوند البته نمی تواند در مورد نیمکت نشینی بوده باشد چون این جلسه در صورت وجود هم باید با برانکو انجام بپذیرد و به این ترتیب مشخص است که منشا موضوع دیگری را هم دنبال کرده است موضوعی که شاید بی ربط به حضورش در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نبوده باشد. کسی هنوز نمی داند که او چرا باید به کمیته اخلاق برود اما برخی می گویند به خاطر شکل موهایش است.

منشا از باز ی با نفت هم راضی نبود و طبق اخباری که منتشر شد اعتراض داشت که چرا به او پاس نمی دهند؟ در واقع منشا باید خودش موقعیت گل خلق کند مثل دیدار با تراکتورسازی در تبریز و این هم چندان قابل تحمل نیست و اگر دامنه دار شود و ادامه پیدا کند مسیر منشا ممکن است عوض شود.

در هر حال به نظر می رسد منشا تحت محاصره امواج منفی قرار گرفته است و اگر برانکو به دادش نرسد ماجرا پیچیده می شود هر چند به نظر می رسد ایوانکوویچ حواسش به این بازیکن هست.