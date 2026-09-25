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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

امام‌جمعه موقت سراوان: امنیت با وحدت شیعه و سنی پایدار می‌ماند

امام‌جمعه موقت سراوان: امنیت با وحدت شیعه و سنی پایدار می‌ماند

سراوان- امام‌جمعه موقت سراوان گفت: مردم سیستان و بلوچستان بارها نشان داده‌اند که در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه هوشیار هستند و شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای امنیت کشور ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس جلوه‌ای ماندگار از ایمان، وحدت، ایستادگی و فداکاری ملت ایران است؛ ملتی که با تکیه بر ایمان و انسجام ملی در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد تمامیت ارضی، استقلال و عزت کشور خدشه‌دار شود.

امام‌جمعه موقت سراوان افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد هرگاه مردم با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی حول منافع ملی و آرمان‌های مشترک متحد شوند، هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده این ملت ایستادگی کند و امروز نیز حفظ همین وحدت و انسجام، یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با توطئه‌هاست.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و صحنه‌های مختلف، بیان کرد: حضور مردم پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد ملت ایران همچنان پای کشور، امنیت و عزت خود ایستاده است.

دفاع مقدس؛ الگوی ماندگار همبستگی ملی

سابکی ادامه داد: دشمنان باید بدانند ایران اسلامی با تهدید، فشار، عملیات روانی و ایجاد ناامنی از مسیر خود منحرف نمی‌شود و ملت ایران در بزنگاه‌های حساس با هوشیاری و حضور در صحنه، در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات گروهک‌های تروریستی در منطقه گفت: گروهک‌هایی که با هدف ایجاد ناامنی و اختلاف فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند پیوند مردم با امنیت و آرامش را از بین ببرند و مردم منطقه با هوشیاری و وحدت اجازه نخواهند داد امنیت جامعه بازیچه بدخواهان قرار گیرد.

امام‌جمعه موقت سراوان همچنین شهادت سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، و هم‌رزم شهیدش سرگرد احمد هراتی زراعتی را تسلیت گفت و افزود: شهادت این دو مدافع امنیت، فداکاری نیروهایی را نشان داد که برای حفظ امنیت مردم در میدان حضور دارند و جان خود را در این مسیر تقدیم می‌کنند.

تأکید بر وحدت شیعه و سنی برای حفظ امنیت استان

وی خاطرنشان کرد: خون شهدا مسئولیت مردم و مسئولان را برای صیانت از امنیت، وحدت و آرامش جامعه سنگین‌تر می‌کند و نباید اجازه داد اختلافات و مسائل موجود دستاویزی برای ضربه‌زدن به کشور شود.

سابکی با تأکید بر اهمیت وحدت میان اقوام و مذاهب در سیستان و بلوچستان گفت: مردم این استان بارها نشان داده‌اند که در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه هوشیار هستند و شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای امنیت و سربلندی ایران ایستاده‌اند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت، بیان کرد: روحیه ایمان، وحدت، بصیرت، مقاومت و حضور مردم در صحنه باید همچنان در جامعه زنده بماند.

کد مطلب 6958239

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