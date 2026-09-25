به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس جلوهای ماندگار از ایمان، وحدت، ایستادگی و فداکاری ملت ایران است؛ ملتی که با تکیه بر ایمان و انسجام ملی در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد تمامیت ارضی، استقلال و عزت کشور خدشهدار شود.
امامجمعه موقت سراوان افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد هرگاه مردم با وجود تفاوتهای قومی و مذهبی حول منافع ملی و آرمانهای مشترک متحد شوند، هیچ قدرتی نمیتواند در برابر اراده این ملت ایستادگی کند و امروز نیز حفظ همین وحدت و انسجام، یکی از مهمترین راههای مقابله با توطئههاست.
وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و صحنههای مختلف، بیان کرد: حضور مردم پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان میدهد ملت ایران همچنان پای کشور، امنیت و عزت خود ایستاده است.
دفاع مقدس؛ الگوی ماندگار همبستگی ملی
سابکی ادامه داد: دشمنان باید بدانند ایران اسلامی با تهدید، فشار، عملیات روانی و ایجاد ناامنی از مسیر خود منحرف نمیشود و ملت ایران در بزنگاههای حساس با هوشیاری و حضور در صحنه، در برابر توطئهها ایستادگی میکند.
وی با اشاره به اقدامات گروهکهای تروریستی در منطقه گفت: گروهکهایی که با هدف ایجاد ناامنی و اختلاف فعالیت میکنند، نمیتوانند پیوند مردم با امنیت و آرامش را از بین ببرند و مردم منطقه با هوشیاری و وحدت اجازه نخواهند داد امنیت جامعه بازیچه بدخواهان قرار گیرد.
امامجمعه موقت سراوان همچنین شهادت سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، و همرزم شهیدش سرگرد احمد هراتی زراعتی را تسلیت گفت و افزود: شهادت این دو مدافع امنیت، فداکاری نیروهایی را نشان داد که برای حفظ امنیت مردم در میدان حضور دارند و جان خود را در این مسیر تقدیم میکنند.
تأکید بر وحدت شیعه و سنی برای حفظ امنیت استان
وی خاطرنشان کرد: خون شهدا مسئولیت مردم و مسئولان را برای صیانت از امنیت، وحدت و آرامش جامعه سنگینتر میکند و نباید اجازه داد اختلافات و مسائل موجود دستاویزی برای ضربهزدن به کشور شود.
سابکی با تأکید بر اهمیت وحدت میان اقوام و مذاهب در سیستان و بلوچستان گفت: مردم این استان بارها نشان دادهاند که در برابر توطئههای تفرقهافکنانه هوشیار هستند و شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای امنیت و سربلندی ایران ایستادهاند.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت، بیان کرد: روحیه ایمان، وحدت، بصیرت، مقاومت و حضور مردم در صحنه باید همچنان در جامعه زنده بماند.
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