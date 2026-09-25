امام جمعه آبگرم: رفع نیازهای معلمان باید در اولویت دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عسگری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبگرم با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: تربیت نسل آینده بر عهده معلمان و دبیران است و باید تکریم و احترام این عزیزان از سوی مردم و دولت در اولویت قرار گیرد.

وی با تحسین سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل گفت: مردم دنیا سخنرانی دو رئیس‌جمهور ایران و آمریکا را مشاهده کردند؛ یک طرف ترامپ که با قلدری و بی‌ادبی دنیا را تهدید کرد و فرهنگ جنگ‌افروز آمریکا را به نمایش گذاشت و در سوی دیگر رئیس‌جمهور ملتی با تمدن چند هزار ساله قرار داشت که سخنان منطقی، صلح‌طلبانه و مقتدرانه‌ای مطرح کرد.

امام جمعه آبگرم با تشکر از حضور مردم، به‌ویژه کسبه آبگرم، در پویش پرچم افزود: قاطبه مردم عزیز آبگرم عاشق و جانفدای ایران و علاقه‌مند و طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند.

عسگری از مردم خواست در تجمعات شبانه حضور داشته باشند و گفت: ضامن بقای کشور به حضور مردم در خیابان بستگی دارد.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: قدرت، عزت و اقتدار امروز کشور را مدیون هشت سال مقاومت و ایستادگی هستیم و امروز نیز برای پیروزی قطعی محتاج همان روش و سیره دفاع مقدس هستیم.

امام جمعه آبگرم درباره حضور وزیر امور خارجه ایران در آمریکا گفت: این حضور ابلاغ شروط ایران به واسطه‌ها بود، نه مذاکره.

وی افزود: تا زمانی که هفت شرط ایران عملی نشود، نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار خواهد بود.