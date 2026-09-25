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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

دشمن پس از شکست نظامی به دنبال تهی‌کردن جامعه از درون است

دشمن پس از شکست نظامی به دنبال تهی‌کردن جامعه از درون است

قزوین- امام جمعه آبیک گفت: استکبار جهانی در جنگ نظامی در برابر ایران شکست خورده و اکنون به دنبال ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی است تا جامعه را از درون تهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبیک که در مسجد حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: استکبار جهانی در جنگ نظامی در مقابل ایران شکست خورده و در برابر ایران زانو زده است.

وی افزود: دشمن پس از شکست در جنگ نظامی به دنبال ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی است تا جامعه را از درون تهی کند و ایران را مانند آندلس کند.

امام جمعه آبیک تأکید کرد: در این زمینه همه مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و نباید نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بود و کوتاه آمد.

روحانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت توجه به فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگان تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور است که در آن ملت ایران با ایستادگی در برابر دشمن، از استقلال و ارزش‌های خود دفاع کرد.

وی افزود: امروز نیز حفظ روحیه ایستادگی و تقویت انسجام اجتماعی در برابر تهدیدها اهمیت دارد و باید این فرهنگ به نسل جوان منتقل شود.

مقابله با آسیب‌های فرهنگی نیازمند مسئولیت‌پذیری عمومی است

امام جمعه آبیک با اشاره به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: مقابله با آسیب‌های فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست و مردم، خانواده‌ها، مسئولان و نهادهای فرهنگی هر یک در این زمینه مسئولیت دارند.

وی بر ضرورت توجه به تربیت نسل جوان و تقویت ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6958208

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