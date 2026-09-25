به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبیک که در مسجد حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: استکبار جهانی در جنگ نظامی در مقابل ایران شکست خورده و در برابر ایران زانو زده است.

وی افزود: دشمن پس از شکست در جنگ نظامی به دنبال ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی است تا جامعه را از درون تهی کند و ایران را مانند آندلس کند.

امام جمعه آبیک تأکید کرد: در این زمینه همه مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و نباید نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بود و کوتاه آمد.

روحانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت توجه به فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگان تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور است که در آن ملت ایران با ایستادگی در برابر دشمن، از استقلال و ارزش‌های خود دفاع کرد.

وی افزود: امروز نیز حفظ روحیه ایستادگی و تقویت انسجام اجتماعی در برابر تهدیدها اهمیت دارد و باید این فرهنگ به نسل جوان منتقل شود.

مقابله با آسیب‌های فرهنگی نیازمند مسئولیت‌پذیری عمومی است

امام جمعه آبیک با اشاره به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: مقابله با آسیب‌های فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست و مردم، خانواده‌ها، مسئولان و نهادهای فرهنگی هر یک در این زمینه مسئولیت دارند.

وی بر ضرورت توجه به تربیت نسل جوان و تقویت ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی در جامعه تأکید کرد.

