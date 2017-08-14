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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

مدیر کل زندان های همدان عنوان کرد:

برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور در همدان

برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور در همدان

همدان - مدیر کل زندان های همدان از برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های همدان، حسن محمد یاری از برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور در همدان خبر داد.

وی گفت: این مسابقات از ۸ تا ۱۳شهریور ماه سال جاری در همدان برگزار می شود.

محمد یاری افزود: توسعه فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی در سطح زندان های استان همدان به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اصلاحی و تربیتی مطرح است و ورزش نقش موثری در ایجاد روحیه کاری و انگیزه در کارکنان ایفا می کند.

محمد یاری ادامه داد: تاکنون ۲۷ استان برای حضور در این دوره از مسابقات اعلام آمادگی کرده اند و استان همدان افتخار میزبانی پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان  زندان های سراسر کشور را برعهده دارد.

کد مطلب 4058660

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