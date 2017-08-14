افتتاح و کلنگ زنی ۶۹ پروژه برق رسانی طی هفته دولت در استان

به گزارش خبرنگار مهر، داود راهزادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد پروژه، ۶۶ پروژه افتتاح و سه پروژه کلنگ زنی می شود.

راهزادی تصریح کرد: اعتبار افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها ۱۸۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال است.

وی افزود: اعتبار پروژه های افتتاحی ۱۸۲ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال و اعتبار پروژه های کلنگ زنی یک میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان عنوان کرد: شهرستان بویراحمد با ۲۰ پروژه افتتاحی بیشترین پروژه هفته دولت و شهرستان لنده با یک پروژه افتتاحی کمترین پروژه افتتاحی هفته دولت را در سال جاری به خود اختصاص داده اند.

راهزادی، تعداد پروژه های افتتاحی شهرستان های گچساران، باشت، کهگیلویه و چرام را به ترتیب ۱۴، ۱۳، ۱۰ و پنج پروژه دانست و افزود: پروژه های افتتاحی در شهرستان های بهمئی، دنا و لنده نیز به ترتیب سه، سه و یک پروژه است.

راهزادی گفت: در شهرستان های کهگیلویه و چرام به ترتیب ۲ و یک پروژه برق رسانی در هفته دولت امسال کلنگ زنی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مهمترین این پروژه ها را در حوزه های برقرسانی روستایی، خطوط ۲ مداره، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر دانست.