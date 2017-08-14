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۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

امارات زخمی شدن داماد ولیعهد ابوظبی را در یمن تایید کرد

امارات زخمی شدن داماد ولیعهد ابوظبی را در یمن تایید کرد

وزیر فرهنگ امارات زخمی شدن نوه موسس امارات و داماد ولیعهد ابوظبی در جریان سقوط بالگرد در یمن را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر فرهنگ امارات خبر زخمی شدن شیخ زاید بن حمدان بن زاید آل نهیان نوه شیخ زاید بن سلطان آل نهیان موسس امارات و داماد شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را  بر اثر سقوط بالگرد نظامیان اماراتی در یمن تایید کرد.

منابع اماراتی روز شنبه گذشته کشته شدن ۴ نظامی این کشور را در استان شبوه یمن تایید کرده بودند.

شیخ نهیان بن مبارک گفت: امارات ۴ نظامی خود را در ائتلاف عربی بازگردانیدن امید مشارکت داشتند از دست داده است. بالگرد آنها در استان شبوه یمن هدف قرار گرفته است. این منطقه تحت کنترل القاعده و خارج از سیطره نیروهای ائتلاف است. در جریان این حمله این بالگرد دچار اختلال و سقوط شد. افرادی که در این بالگرد بودند و سقوط کرد از افراد زبده بودند. در این حادثه شیخ زیاد بن حمدان بن زاید آل نهیان زخمی شده است.

کد مطلب 4058992

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