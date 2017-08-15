موزه ملک میزبان جایزه هنری قلب تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه موزه ملی ملک جایگزین مدرسه دارالفنون برای میزبانی نخستین جایزه هنری قلب تهران شد و نمایشگاه این جایزه از هفتم شهریورماه در نگاخانه موزه ملک برگزار می شود.

در این نمایشگاه ۱۵۵ اثر در رشته های عکاسی، کارتون، تصویرگری و پوستر رقابت می کنند که ۱۰۶ اثر در بخش اصلی و ۴۹ اثر در بخش ویژه نخستین جایزه هنری قلب تهران است. بخش اصلی با عنوان قلب تهران و با موضوعات گردشگری، بازار (بافت تاریخی و قطب اقتصادی)، منطقه ۱۲ محور ادیان و سنت های آیینی، منطقه ۱۲در آیینه تاریخ (به تصویر کشیدن وقایع و روایت‌های تاریخی قلب تهران) برگزار می شود. بخش ویژه با عنوان نام آوران قلب تهران است که در این دوره و در واکنش به رویداد و حادثه‌ تلخ «ساختمان پلاسکو» و ابراز رشادت جمعی از جانفشانان به موضوع «آتش نشانان» اختصاص دارد.

نخستین جایزه هنری قلب تهران به مناسبت دویست و سی امین سال پایتختی تهران شهریورماه امسال برگزار می شود و هدف از این رویداد فرهنگی، هنری ایجاد انگیزه برای تولید معنا و مفهوم توسط علاقه‌مندان و هنرمندانی است که نسبت به موضوع شهر تاریخی تهران، شهرنشینی و ویژگی های این کلان شهر با تمرکز بر محدوده‌ منطقه‌ ۱۲ شهرداری گرایش دارند. آثار نهایی، حاصل کار هنرمندانی خواهد بود که از منظر رویکرد فردی خویش به ویژگی های منحصر بفرد روابط متقابل انسان و محیط شهری، جاذبه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تهران معاصر و آثار عهد ناصری خواهند پرداخت.