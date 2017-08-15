به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی وضعیت پیشرفت مصوبه "الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر"، نشستی با حضور قائم مقام معاون خدمات شهری و محیط زیست، مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و نمایندگان سایر سازمان‌های حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، برگزار شد.

در این نشست محمد مهدی گلمکانی رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، استفاده حداکثری از انواع انرژی های نو و تجدیدپذیر (خورشیدی، آبی، بادی، زمین گرمایی،‌ زیست توده و پیل سوختی) در شهر تهران در حوزه های ابنیه و ساختمان، فضاهای عمومی، تأسیسات و تجهیزات شهری و حوزه حمل و نقل عمومی را از مهم‌ترین سرفصل‌های مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر برشمرد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در راستای اجرایی نمودن مصوبه مذکور، اقداماتی همچون ایجاد ۹ بوستان انرژی،۱۷ ساختمان انرژی، نصب و راه اندازی ۸۰۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی، ایجاد نیروگاه هاضم با ظرفیت تولید برق ۲ مگاوات، ایجاد نیروگاه ریجکت سوز با ظرفیت تولید برق ۳ مگاوات، تامین روشنایی ۵۰ غرفه بازیافت، احداث نیروگاه ۵۰ کیلوواتی خورشیدی در مجتمع پردازش آرادکوه، تأمین روشنایی ۱۳۱۵ سرپناه ایستگاه اتوبوس از طریق سولار و نصب ۲۹۸۵ چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی سولار توسط شهرداری تهران صورت گرفته است.

وی در پایان گفت: با توجه به ضرورت و اهمیت بکارگیری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، امید است شاهد بگارگیری انرژی های پاک در شهر تهران باشیم.