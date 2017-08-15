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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد:

گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرداری تهران

گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرداری تهران

نشست بررسی وضعیت پیشرفت مصوبه "الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر" در معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی وضعیت پیشرفت مصوبه "الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر"، نشستی با حضور قائم مقام معاون خدمات شهری و محیط زیست، مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و نمایندگان سایر سازمان‌های حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، برگزار شد.

در این نشست محمد مهدی گلمکانی رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، استفاده حداکثری از انواع انرژی های نو و تجدیدپذیر (خورشیدی، آبی، بادی، زمین گرمایی،‌ زیست توده و پیل سوختی) در شهر تهران در حوزه های ابنیه و ساختمان، فضاهای عمومی، تأسیسات و تجهیزات شهری و حوزه حمل و نقل عمومی را از مهم‌ترین سرفصل‌های مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر برشمرد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در راستای اجرایی نمودن مصوبه مذکور، اقداماتی همچون ایجاد ۹ بوستان انرژی،۱۷ ساختمان انرژی، نصب و راه اندازی ۸۰۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی، ایجاد نیروگاه هاضم با ظرفیت تولید برق ۲ مگاوات، ایجاد نیروگاه ریجکت سوز با ظرفیت تولید برق ۳ مگاوات، تامین روشنایی ۵۰ غرفه بازیافت، احداث نیروگاه ۵۰ کیلوواتی خورشیدی در مجتمع پردازش آرادکوه، تأمین روشنایی ۱۳۱۵ سرپناه ایستگاه اتوبوس از طریق سولار و نصب ۲۹۸۵ چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی سولار توسط شهرداری تهران صورت گرفته است.

وی در پایان گفت: با توجه به ضرورت و اهمیت بکارگیری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، امید است شاهد بگارگیری انرژی های پاک در شهر تهران باشیم.

کد مطلب 4060169
سیامک صدیقی

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