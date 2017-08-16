آزادگان نماد بارز مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: مقاومت، پایمردی و استکبارستیزی ملت ایران در تاریخ پر حماسه هشت سال دفاع مقدس پدیده‌ای کم نظیر و الهام بخش برای افکار عمومی و به ویژه نسل جوان و آینده‌ساز کشور است که تبیین آن اثبات حقانیت جمهوری اسلامی در مصاف با جبهه معاندین و استکبار جهانی را برای جهانیان به دنبال خواهد داشت.

این بیانیه خاطرنشان می‌سازد: ۲۶ مرداد ماه فرصت مغتنم و ارزشمندی برای بازخوانی دستاوردها و پیامدهای ایستادگی و پایداری رزمندگان سلحشور و نستوه اسلام در برابر جبهه تا بن دندان مسلح نظام سلطه و پیکره متحد دشمنان غربی، شرقی و منطقه‌ای در میدان عمل رژیم بعث به سرکردگی صدام سفاک است که با نیروی ایمان، اراده و اعتماد به نفس و در سایه وحدت و یکپارچگی ملی، تحت رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره)، پیروزی‌ها و برگ‌های زرین بی شمار، بر تاریخ حماسه و ایثار این سرزمین مقدس افزوده شد.

ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه، پایبندی و وفاداری آزادگان عزیز به رسالت مقدس نظام اسلامی و اعتقادات دینی و ملی را از واقعیت‌ها و صحنه‌های ارزشی دوران اسارت عنوان و می‌افزاید: علیرغم فشارها، تهدیدات و شکنجه‌های طاقت فرسای رژیم بعث عراق، رزمندگان غیور ایران اسلامی هیچ گاه از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی عدول نکرده و همواره بر پاسداشت ارزش‌های اسلامی تاکید و با تاسی به فرهنگ عظیم عاشورا، ایستادگی و پایمردی نمودند.

این بیانیه در ادامه تصریح می‌کند: آزادگان مصداق و نماد بارز و عینی ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و زیاده خواهی دشمنان هستند و تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی تصدیقی راستین بر این ادعا است که استقلال، عزت و بالندگی امروز ایران اسلامی در برابر هجمه تحریم‌ها، توطئه‌ها و خباثت‌های نظام سلطه و جبهه استکبار و در راس آن شیطان بزرگ و رژیم جعلی و غاصب صهیونیسم، حاصل مقاومت و آزادی خواهی ملت سرافراز ایران است که با رهبری هوشیارانه و مقتدرانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) به دست آمده است.

ستاد کل نیروهای مسلح با تبریک این روز خجسته به آزادگان بصیر و ولایتمدار و خانواده‌های معظم این عزیزان، تعمق و تامل در دستاوردهای دوران دفاع مقدس و به ویژه ایستادگی و مقاومت سرافرازانه آزادگان را برای آحاد ملت شریف ایران و نسل‌های آینده این مرز و بوم حیاتی و رسالتی خطیر و ارزشمند دانسته و بازخوانی و برجسته‌سازی آن و تشریح و اشاعه فرهنگ آزادگی و آزادی‌خواهی در برابر دشمنان را رمز بقا و اعتلا و عزتمندی کشور می‌داند.