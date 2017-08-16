  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۷

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛

آزادگان نماد بارز مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان هستند

آزادگان نماد بارز مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان هستند

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، ارادت و لبیک مخلصانه به ندای حضرت امام(ره)را رمز شکیبایی و ایستادگی آنان در دوران اسارت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: مقاومت، پایمردی و استکبارستیزی ملت ایران در تاریخ پر حماسه هشت سال دفاع مقدس پدیده‌ای کم نظیر و الهام بخش برای افکار عمومی و به ویژه نسل جوان و آینده‌ساز کشور است که تبیین آن اثبات حقانیت جمهوری اسلامی در مصاف با جبهه معاندین و استکبار جهانی را برای جهانیان به دنبال خواهد داشت.

این بیانیه خاطرنشان می‌سازد: ۲۶ مرداد ماه فرصت مغتنم و ارزشمندی برای بازخوانی دستاوردها و پیامدهای ایستادگی و پایداری رزمندگان سلحشور و نستوه اسلام در برابر جبهه تا بن دندان مسلح نظام سلطه و پیکره متحد دشمنان غربی، شرقی و منطقه‌ای در میدان عمل رژیم بعث به سرکردگی صدام سفاک است که با نیروی ایمان، اراده و اعتماد به نفس و در سایه وحدت و یکپارچگی ملی، تحت رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره)، پیروزی‌ها و برگ‌های زرین بی شمار، بر تاریخ حماسه و ایثار این سرزمین مقدس افزوده شد.

ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه، پایبندی و وفاداری آزادگان عزیز به رسالت مقدس نظام اسلامی و اعتقادات دینی و ملی را از واقعیت‌ها و صحنه‌های ارزشی دوران اسارت عنوان و می‌افزاید: علیرغم فشارها، تهدیدات و شکنجه‌های طاقت فرسای رژیم بعث عراق، رزمندگان غیور ایران اسلامی هیچ گاه از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی عدول نکرده و همواره بر پاسداشت ارزش‌های اسلامی تاکید و با تاسی به فرهنگ عظیم عاشورا، ایستادگی و پایمردی نمودند.

این بیانیه در ادامه تصریح می‌کند: آزادگان مصداق و نماد بارز و عینی ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و زیاده خواهی دشمنان هستند و تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی تصدیقی راستین بر این ادعا است که استقلال، عزت و بالندگی امروز ایران اسلامی در برابر هجمه تحریم‌ها، توطئه‌ها و خباثت‌های نظام سلطه و جبهه استکبار و در راس آن شیطان بزرگ و رژیم جعلی و غاصب صهیونیسم، حاصل مقاومت و آزادی خواهی ملت سرافراز ایران است که با رهبری هوشیارانه و مقتدرانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) به دست آمده است.

ستاد کل نیروهای مسلح با تبریک این روز خجسته به آزادگان بصیر و ولایتمدار و خانواده‌های معظم این عزیزان، تعمق و تامل در دستاوردهای دوران دفاع مقدس و به ویژه ایستادگی و مقاومت سرافرازانه آزادگان را برای آحاد ملت شریف ایران و نسل‌های آینده این مرز و بوم حیاتی و رسالتی خطیر و ارزشمند دانسته و بازخوانی و برجسته‌سازی آن و تشریح و اشاعه فرهنگ آزادگی و آزادی‌خواهی در برابر دشمنان را رمز بقا و اعتلا و عزتمندی کشور می‌داند.

کد مطلب 4060538
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها