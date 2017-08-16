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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

آموزش کتاب درسی انسان و محیط زیست به دبیران تا آغاز سال تحصیلی

آموزش کتاب درسی انسان و محیط زیست به دبیران تا آغاز سال تحصیلی

دبیران کتاب درسی انسان و محیط زیست، تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، آموزش‌های لازم برای تدریس آن را فرا می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، کیومرث کلانتری مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست با اعلام این خبر گفت: با توجه به اتمام تدوین کتاب درسی «انسان و محیط زیست» ویژه دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه و انتشار نسخه اولیه آن بصورت الکترونیک، دبیران کتاب درسی مذکور، تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، آموزش تدریس آن را فرا خواهند گرفت.  

کیومرث کلانتری افزود: کتاب «انسان و محیط زیست» کتابی مساله محور بوده و دبیران مربوطه باید قبل از تدریس آن به دانش آموزان، آموزش های لازم را فراگیرند.

وی ادامه داد: این کتاب برای نخستین بار است که با تعامل سازنده ی وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده و قرار است از ابتدای سال تحصیلی پیش رو، هر هفته به مدت ۲ ساعت برای دانش آموزان تمامی رشته های تحصیلی پایه یازدهم کشور تدریس شود.

مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست با بیان اینکه کتاب درسی «انسان و محیط زیست» در مرحله چاپ است، گفت:قرار است از نسخه چاپی آن در اوایل شهریورماه رونمایی شود.

کد مطلب 4060709
مسعود بربر

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