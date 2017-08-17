به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس در پایان جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی اظهار داشت: انتظار ما این است که آقای رئیس‌جمهور یک خانه‌تکانی مدیریتی در دولت و دستگاه‌های اجرایی انجام دهند؛ به گونه‌ای که نه حق مدیران ضایع شود و نه در حق احکام قانونی ظلم شود.

وی افزود: مدیرانی که خوب کار کرده‌اند، از هر جناحی که هستند، باقی بمانند و آنها که شاخص‌های مدیریتی را رعایت نمی‌کنند، کنار گذاشته شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت مسیر تردد زائران عتبات عالیات در غرب کشور گفت: همه وزرای کشور مسیر تشرف زائران به عتبات را به گونه‌ای ببینند که در آن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شود.

فلاحت‌پیشه همچنین تأکید کرد: دولت و مجلس برای حل مشکل بازنشستگان و بهبود حقوق و مزایای آنان کار اساسی انجام دهند.