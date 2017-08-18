ضبط ۳۰ گواهینامه از ابتدای امسال تاکنون در ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۰ جلد گواهینامه رانندگی رانندگان متخلف که نمره منفی آنها به حدنصاب رسیده توسط ماموران پلیس راه استان ایلام ضبط شده است.

وی ادامه داد: برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی چنانچه راننده متخلف دارای ۳۰ نمره منفی باشد گواهینامه وی به مدت ۳ ماه ضبط خواهد شد و در صورتی که با ارتکاب تخلفات جدید ۲۵ نمره منفی دیگر در پرونده این راننده ثبت شود گواهینامه به مدت شش ماه ضبط می شود و اگر در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۰ نمره منفی دیگر به این متخلف تعلق گیرد گواهینامه ابطال و پس از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی گواهینامه جدید اخذ کند.

رئیس پلیس راه ایلام افزود: برابر قانون چنانچه شخصی در مدت ضبط گواهینامه اقدام به رانندگی کند در حکم راننده بدون گواهینامه بوده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.

وی اضافه کرد: رانندگانی که آستانه نمره منفی گواهینامه آنان به حد نصاب رسیده موظفند گواهینامه خود را تسلیم پلیس راهور نمایند و در صورت عدم تسلیم مدت محرومیت و مجازات آنها به میزان دو برابر افزایش خواهد یافت.

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت : برابر تبصره ۲ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات در صورتی که متخلف به مدت ۶ ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به کسب نمره منفی در بندهای ۱و ۲ و یک سال در بند ۳ ماده ۷ که در بالا اشاره شدمرتکب هیچگونه تخلف رانندگی نشود کلیه نمرات منفی بلااثر خواهد شد و تخلف بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می شود.