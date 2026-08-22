برخورد مرگبار پژو پارس با تیر برق در شهرستان دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده ساحلی دیّر بردخون روبروی روستای الی شمالی، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ دیّر به محل حادثه اعزام شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: متاسفانه در این حادثه خانمی حدوداً ۲۳ ساله به علت آسیب به اندام های حیاتی بدن در صحنه فوت کردند و دو نفر آقا ۲۳ و ۲۴ ساله از ناحیه مختلف بدن دچار آسیب شدند.

وی اضافه کرد: مصدومین پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط تیم اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شدند.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.