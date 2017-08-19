توافق برای تحویل ۲۰میلیون قطعه جوجه به اتحادیه سراسری مرغداران

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت جوجه در بازار مقداری گران شده و در حال حاضر قیمت آن بین ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان است، اظهارداشت: قرار شده انجمن جوجه یکروزه برای شهریور ماه ۲۰ میلیون قطعه جوجه را به قیمت ۱۸۰۰ تومان در اختیار اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی قرار دهد.

وی درباره اینکه آیا این اقدام تاثیری بر بازار مرغ دارد؟، گفت: قرار است این جوجه‌ها برای شهریورماه تحویل داده شوند در نتیجه مرغ حاصل از آنها دو ماه بعد به بازار خواهد آمد ضمن اینکه باید منتظر ماند و دید اصلا این جوجه‌ها تحویل داده خواهد شد یا خیر؟

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت مرغ در حال حاضر تغییری نداشته است، افزود: در شرایط کنونی نرخ مرغ زنده نباید کمتر از ۵۳۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان باشد.

احتمال کاهش قیمت جوجه یکروزه در شهریورماه

یوسفی ادامه داد: البته ممکن است در شهریور ماه قیمت مرغ آماده طبخ مقداری کاهش پیدا کند اما در همین رنج فعلی باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه قیمت جوجه احتمالا در شهریور ماه کاهش می‌یابد، گفت: در شهریور میزان تولیدات اضافه و تقاضا برای جوجه یکروزه کمتر می‌شود در نتیجه این مساله منجر به کاهش قیمت جوجه خواهد شد.

یوسفی درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ از کشور نیز اضافه کرد: صادرات چندانی انجام نمی‌شود؛ فقط کسانی که از قبل قرارداد داشته‌اند به تعهدات خود عمل می‌کنند و مقداری صادرات انجام می‌دهند.