۳۱ پروژه راه و شهرسازی گلستان در هفته دولت بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، حسین محبوبی اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۳۱ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۵۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به بهره برداری می رسد و دو پروژه کلنگ زنی می شود.

وی افزود: این پروژه ها شامل ۱۷پروژه راهسازی، دو پروژه حوزه فنی واجرایی، دو پروژه شهرسازی و معماری، پنج پروژه در بخش عمران و بهسازی شهری و پنج پروژه مسکن مهر است.

سرپرست راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان های گمیشان، گنبدکاووس، کلاله و مراوه تپه از مهمترین پروژه های راهسازی گلستان در هفته دولت است.

سرپرست شورای حمل و نقل گلستان اضافه کرد: پروژه احداث بزرگراه آق قلا - اینچه برون به طول ۵۴ کیلومتر یکی از مهم ترین پروژه های بخش راهسازی استان است که در هفته دولت عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

به گفته محبوبی، در بخش فنی و اجرایی هم قرار است از مجتمع فرهنگی و هنری گرگان و ساختمان فرمانداری مراوه تپه بهره برداری شود.

وی به پروژه های بخش شهرسازی و معماری هم اشاره کرد و افزود: رونمایی از طرح جامع شهر فاضل آباد و طرح جامع و تفصیلی شهر رامیان از پروژه های این بخش است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تصریح کرد: در جهت بهسازی و احیای گذرها و بافت های تاریخی گرگان هم اقدامات موثری صورت گرفته که بهره برداری از پنج پروژه بهسازی و مرمت تکایا و مساجد و یک پروژه کلنگ زنی احداث شبکه روشنایی معابر درمحله افغان آباد گنبدکاووس (سکونت گاههای غیر رسمی ) از دیگر پروژه های حوزه عمرا ن بهسازی اداره کل به شمار می روند.

محبوبی در پایان از واگذاری و افتتاح ۲۰۷واحد مسکن مهر در قالب ۵ پروژه در شهرستان های بندرترکمن، گرگان و علی آباد کتول خبر داد.