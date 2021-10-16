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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۷

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان:

آغاز پروژه ریلی گرگان- مشهد منوط به رفع تحریم ها است

آغاز پروژه ریلی گرگان- مشهد منوط به رفع تحریم ها است

گرگان- مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: مشکل راه آهن گرگان- مشهد از سمت شرکت چینی بوده که به دلیل تحریم ها و موانع مالی نمی تواند این پروژه را اجرایی کند.

حسین محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در خصوص پروژه خط راه آهن گرگان‌- مشهد اتفاق خاصی نیفتاده و شرکت ساخت و توسعه راه‌ها به وظایف خود عمل کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: طرف ایرانی در این پروژه مشکلی ندارد و مشکل از سمت شرکت چینی است که به دلیل تحریم ها و موانع مالی نمی تواند این پروژه را اجرا کند و مشابه این طرح که با شرکت های چینی در کشور داشته ایم، همه متوقف هستند.

وی بیان کرد: آستان قدس هم اعلام آمادگی کرد تا در این زمینه ورود کند اما تاکنون خبر قطعی را نداده و آن را به نتیجه رسیدن و مشخص شدن سهم سرمایه‌گذار چینی موکول کرده است.

محبوبی اضافه کرد: مشکل راه آهن گرگان- مشهد، مسأله استانی و وزارتخانه‌های نیست بلکه مسأله مالی است و باید بین ایران و چین حل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اضافه کرد: آستان قدس به عنوان کارگزار شرکت چینی بوده و اگر تحریم‌ها برداشته و موانع برطرف شود پروژه اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومان بود که با شرایط با توجه به افزایش قیمت ها به بیش از سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

محبوبی با رد اینکه این پروژه از سمت خراسان شمالی آغاز شده است، گفت: این مسیر که در حال احداث است بخشی از راه آهن مشهد- تهران بوده و جزو این پروژه نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بیان کرد: پروژه راه آهن گرگان- مشهد ۴۰۰ کیلومتر طول داشته که ۲۰۰ کیلومتر آن در استان گلستان واقع شده است.

کد مطلب 5328572

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      1 0
      پاسخ
      چه باحال طرف ایرانی مشکلی ندارد، مشکل طرف چینی هست. مسولین م حتی نمی تونند مشکل رو تشخیص بدن چه برسه به اینکه حل کنند

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