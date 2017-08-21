مینا وحید به «هایلایت» پیوست/ ادامه فیلمبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم «هایلایت» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی ساسان سالور که از اوایل مرداد ماه تولید آن آغاز شده بود، همچنان در تهران ادامه دارد.
تاکنون بیش از ٢٠ درصد از کار پیش رفته و در ادامه تکمیل لیست بازیگران این پروژه، مینا وحید به این فیلم پیوسته است.
وحید بعد از فیلم های «گیرنده» و «ساعت به وقت صفر» با فیلم «دوران عاشقی» به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا رئیسیان تجربه موفقی را پشت سر گذاشت و «هایلایت» پنجمین کار این بازیگر بعد از فیلم «کفش هایم کو؟» به کارگردانی کیومرث پوراحمد محسوب می شود.
پژمان بازغی، آزاده زارعی و الهه حصاری از جمله بازیگرانی هستند که در این مدت جلوی دوربین مسعود سلامی، رفته اند. جمشید هاشم پور و سام قریبیان نیز از دیگر بازیگران این پروژه اند که به زودی جلو دوربین می روند.
«هایلایت» به نویسندگی و کارگردانی اصغر نعیمی بعد از فیلمهایی چون «بیوفا»، «سلام بر عشق» و «سایههای موازی» چهارمین ساخته وی محسوب می شود که در آن درامی عاشقانه و متفاوت را با مضمون اجتماعی روایت میکند. ساسان سالور نیز پیش از این کار فیلمهای «تمشک»، «آمین خواهیم گفت» و «بدرود بغداد» را تهیه کرده است.
عوامل اصلی فیلم سینمایی «هایلایت»، با نام پیشین «برخورد کوتاه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: اصغر نعیمی، تهیه کننده: ساسان سالور، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح گریم: مسعودعربی، مدیر برنامه ریزی: مجید کرباسیان، برنامه ریز: شیدا یوسفی، دستیار اول: سعید غلامی، دستیار دوم: امیرمحمد عموری، منشی صحنه: سارا عبدالهی، عکاس: المیرا مقدم، فیلمبردار پشت صحنه: پیمان گرزم، دستیار اول: حجت رخ افروز، نورپرداز: حامد اوتادی، تراولینگ: پرنسس بت بجان، دستیاران نور: احمد قلیخانی، علیرضا ایزدی، صدابردار: محمد کتیرایی، دستیار صدا: محمد قاری زاده، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری، دستیار اول صحنه: میلاد آجودانی، دستیار صحنه: آیدا زکایی، دستیار لباس: ابولفضل کامل، دستیار گریم: الهام یعقوبی، داوود فتحی، دستیار تولید و مدیر تدارکات: پرویز کاظم لو، گروه تدارکات: بهرام صادقی، آرش صفری، اشکان صالح، مشاور رسانهای و مدیر روابط عمومی: فاطمه شهدوست، سرمایهگذاران: رضا نصیری شهرضایی، حمیدرضا علینژاد.
نظر شما