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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

مینا وحید به «هایلایت» پیوست/ ادامه فیلمبرداری

مینا وحید به «هایلایت» پیوست/ ادامه فیلمبرداری

مینا وحید به فیلم سینمای «هایلایت» که تاکنون بیش از ۲۰ درصد از آن جلو دوربین رفته است، پیوست.

 به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم «هایلایت» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی ساسان سالور که از اوایل مرداد ماه تولید آن آغاز شده بود، همچنان در تهران ادامه دارد.

 تاکنون بیش از ٢٠ درصد از کار پیش رفته و در ادامه تکمیل لیست بازیگران این پروژه، مینا وحید به این فیلم پیوسته است.

وحید بعد از فیلم های «گیرنده» و «ساعت به وقت صفر» با فیلم «دوران عاشقی» به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا رئیسیان تجربه موفقی را پشت سر گذاشت و «هایلایت» پنجمین کار این بازیگر بعد از فیلم «کفش هایم کو؟» به کارگردانی کیومرث پوراحمد محسوب می شود.

پژمان بازغی، آزاده زارعی و الهه حصاری از جمله بازیگرانی هستند که در این مدت جلوی دوربین مسعود سلامی، رفته اند. جمشید هاشم پور و سام قریبیان نیز از دیگر بازیگران این پروژه اند که به زودی جلو دوربین می روند.

«هایلایت» به نویسندگی و کارگردانی اصغر نعیمی بعد از فیلم‌هایی چون «بی‌وفا»، «سلام بر عشق» و «سایه‌های موازی» چهارمین ساخته وی محسوب می شود که در آن درامی عاشقانه و متفاوت را با مضمون اجتماعی روایت می‌کند. ساسان سالور نیز پیش از این کار فیلم‌های «تمشک»، «آمین خواهیم گفت» و «بدرود بغداد» را تهیه کرده است.

عوامل اصلی فیلم سینمایی «هایلایت»، با نام پیشین «برخورد کوتاه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: اصغر نعیمی، تهیه کننده: ساسان سالور، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح گریم: مسعودعربی، مدیر برنامه ریزی: مجید کرباسیان، برنامه ریز: شیدا یوسفی، دستیار اول: سعید غلامی، دستیار دوم: امیرمحمد عموری، منشی صحنه: سارا عبدالهی، عکاس: المیرا مقدم، فیلمبردار پشت صحنه: پیمان گرزم، دستیار اول: حجت رخ افروز، نورپرداز: حامد اوتادی، تراولینگ: پرنسس بت بجان، دستیاران نور: احمد قلیخانی، علیرضا ایزدی، صدابردار: محمد کتیرایی، دستیار صدا: محمد قاری زاده، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری، دستیار اول صحنه: میلاد آجودانی، دستیار صحنه: آیدا زکایی، دستیار لباس: ابولفضل کامل، دستیار گریم: الهام یعقوبی، داوود فتحی، دستیار تولید و مدیر تدارکات: پرویز کاظم لو، گروه تدارکات: بهرام صادقی، آرش صفری، اشکان صالح، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: فاطمه شهدوست، سرمایه‌گذاران: رضا نصیری شهرضایی، حمیدرضا علی‌نژاد.

کد مطلب 4065024

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