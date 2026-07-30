هشت خرید هم تارتار را راضی نکرد/ جلسه مهم در ترکیه برای یک مدافع

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس را می‌توان بدون تردید فعال‌ترین باشگاه نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال ایران دانست؛ تیمی که تاکنون با جذب مجید عیدی، مهدی تیکدری، پوریا شهرآبادی، پویا پورعلی، دانیال ایری، کسری طاهری، پوریا لطیفی‌فر و محمدمهدی محبی بخش قابل توجهی از فهرست مدنظر مهدی تارتار را تأمین کرده است.

با این حال فعالیت سرخپوشان در بازار تابستانی هنوز به پایان نرسیده است. مهدی تارتار اعتقاد دارد پرسپولیس برای حضور قدرتمند در فصل پیش رو همچنان به چند بازیکن جدید نیاز دارد و از مدیران باشگاه خواسته است شرایط جذب دست‌کم چهار مهره دیگر را فراهم کنند.

این درخواست در حالی مطرح شده که پرسپولیس در هفته‌های گذشته تقریباً بدون رقیب جدی در بازار داخلی حرکت کرده و موفق شده بسیاری از گزینه‌های مدنظر خود را پیش از سایر باشگاه‌ها جذب کند؛ موضوعی که هزینه قابل توجهی را نیز روی دست مدیران این باشگاه گذاشته است.

بر همین اساس قرار است پیمان حدادی عضو هیئت‌مدیره و از مدیران باشگاه پرسپولیس، در جریان اردوی ترکیه جلسه‌ای با مهدی تارتار برگزار کند تا درباره ادامه روند نقل‌وانتقالات تصمیم‌گیری شود. در این نشست، مدیران باشگاه قصد دارند سرمربی را در جریان شرایط فعلی بازار، محدود بودن گزینه‌های باکیفیت لیگ برتر و همچنین هزینه‌های انجام‌شده در نقل‌وانتقالات قرار دهند.

طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر، در شرایط فعلی اولویت نخست پرسپولیس جذب یک مدافع راست است که بتواند نیاز کادر فنی را در این پست برطرف کند

با این حال سیاست مدیران باشگاه نسبت به هفته‌های ابتدایی نقل‌وانتقالات اندکی تغییر کرده است. پرسپولیس دیگر تمایلی به پرداخت مبالغ سنگین برای دریافت رضایت‌نامه ندارد؛ چرا که برای جذب بازیکنانی مانند پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی‌فر و محمدمهدی محبی هزینه‌های قابل توجهی پرداخت شده و مدیران باشگاه قصد ندارند بار مالی جدیدی را به مجموعه تحمیل کنند.

از همین رو، تارتار و مدیران پرسپولیس به دنبال گزینه‌ای جوان و مستعد برای سمت راست خط دفاع هستند؛ بازیکنی که علاوه بر توانایی فنی، با هزینه‌ای منطقی‌تر بتواند پیراهن سرخپوشان را بر تن کند.

حال باید دید جلسه پیش‌روی تارتار و مدیران باشگاه در اردوی ترکیه چه خروجی خواهد داشت؛ آیا سرمربی پرسپولیس مدیران را برای ادامه خریدها متقاعد می‌کند یا اینکه پرونده نقل‌وانتقالات سرخپوشان با جذب یک مدافع راست بسته خواهد شد.