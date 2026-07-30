امیدهای کاراته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی تیم ملی رده سنی زیر ۲۱ سال پسران عصر چهارشنبه ۷ مردادماه با حضور فرزاد عباس زاده دبیر سازمان تیم های ملی، مهدی جعفری مشاور رئیس فدراسیون در امور تیم های ملی و اعضای کادر فنی رده زیر ۲۱ سال در تبریز برگزار شد و ملی پوشان این رده برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا اردن ۲۰۲۶ معرفی شدند.

بر همین اساس در وزن ۵۵- کیلوگرم ابوالفضل تمدن، وزن ۶۰- ‌کیلوگرم ابوالفضل همدم جو، وزن ۶۷- کیلوگرم مهدی چوبک زن، وزن ۷۵- کیاوگرم عرفان خوش عقیده، وزن ۸۴- کیلوگرم وهاب شاهمیر و در وزن ۸۴+ کیلوگرم طاها یوسفی با برتری مقابل حریفان جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کردند.