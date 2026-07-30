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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

امیدهای کاراته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

امیدهای کاراته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

در پایان مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته رده سنی امید، ملی پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی تیم ملی رده سنی زیر ۲۱ سال پسران عصر چهارشنبه ۷ مردادماه با حضور فرزاد عباس زاده دبیر سازمان تیم های ملی، مهدی جعفری مشاور رئیس فدراسیون در امور تیم های ملی و اعضای کادر فنی رده زیر ۲۱ سال در تبریز برگزار شد و ملی پوشان این رده برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا اردن ۲۰۲۶ معرفی شدند.

بر همین اساس در وزن ۵۵- کیلوگرم ابوالفضل تمدن، وزن ۶۰- ‌کیلوگرم ابوالفضل همدم جو، وزن ۶۷- کیلوگرم مهدی چوبک زن، وزن ۷۵- کیاوگرم عرفان خوش عقیده، وزن ۸۴- کیلوگرم وهاب شاهمیر و در وزن ۸۴+ کیلوگرم طاها یوسفی با برتری مقابل حریفان جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کردند.

کد مطلب 6903666

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 0
      پاسخ
      مسابقات کاراته اسیای مرکزی با ترکیبی ناقص و حداقل نفرات شرکت کرده ازبک و قزاق صد نفر ایران پانزده نفر. عملا کلی مدال را از دست داده یازده دوره میگذره ولی فدراسیون کاراته یک برنامه واحد برای اعزام نداره. ایا فونچتبال میاد بگه کافا بی ارزشه و شرکت نکنه؟ جوجیتسو جودو هم همینه در مسابقات غرب اسیا یا مرکز اسیا شرکت نکردن

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