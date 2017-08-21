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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

سرلشگر باقری مطرح کرد؛

لزوم حمایت از مرزنشینان به عنوان اصلی‌ترین پایه‌های امنیت

لزوم حمایت از مرزنشینان به عنوان اصلی‌ترین پایه‌های امنیت

رئیس ستادکل نیروهای مسلح همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های لشکری و کشوری در موضوع امنیت مرزها را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در بازدید از فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات برجسته این فرماندهی در ارتقای امنیت و انسداد مرزها و نیز سامانه‌های اپتیک و الکترونیکی رصد و کنترل آن را مورد بازدید قرار داد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در این بازدید همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های لشکری و کشوری در موضوع امنیت مرزها را خواستار شد و گفت: برخورداری از مرزهای امن در جمهوری اسلامی ایران و برخورد با مسائلی از قبیل قاچاق کالا، حمل موادمخدر، برخورد با تروریست‌ها، ورود و خروج اتباع بیگانه و قاچاق سلاح باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد.

سرلشکر باقری همچنین  بر ضرورت  توجه و حمایت از مرزنشینان به عنوان اصلی‌ترین پایه‌های امنیت پایدار در مرزها و لزوم افزایش آن در آینده تاکید کرد.

کد مطلب 4065030

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