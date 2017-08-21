به گزارش خبرگزاری مهر سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در بازدید از فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات برجسته این فرماندهی در ارتقای امنیت و انسداد مرزها و نیز سامانه‌های اپتیک و الکترونیکی رصد و کنترل آن را مورد بازدید قرار داد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در این بازدید همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های لشکری و کشوری در موضوع امنیت مرزها را خواستار شد و گفت: برخورداری از مرزهای امن در جمهوری اسلامی ایران و برخورد با مسائلی از قبیل قاچاق کالا، حمل موادمخدر، برخورد با تروریست‌ها، ورود و خروج اتباع بیگانه و قاچاق سلاح باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد.

سرلشکر باقری همچنین بر ضرورت توجه و حمایت از مرزنشینان به عنوان اصلی‌ترین پایه‌های امنیت پایدار در مرزها و لزوم افزایش آن در آینده تاکید کرد.